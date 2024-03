ATP Indian Wells: Holger Rune darf endlich ran und schlägt Musetti, Monfils weiter stark!

Holger Rune hat beim Masters-Turnier in Indian Wells das Achtelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 23:07 Uhr

© Getty Images Holger Rune

Der Weltranglisten-Siebte aus Dänemark schlug zum Auftakt des Spieltages am Montag den Italiener Lorenzo Musetti mit 6:2, 7:6 (5) und steht damit in der Runde der letzten 16 beim 1000er-Turnier in der kalifornischen Wüste.

Rune hatte damit erst sein erstes Match beim diesjährigen Turnier bestritten, nachdem er zu Beginn ein Freilos hatte und danach vom Nichtantritt von Milos Raonic profitierte. Der wiederum hatte eigentlich ein Match gegen Rafael Nadal vor sich gehabt, der ebenfalls zurückgezogen hatte, Raonic spielte damit gegen Lucky Loser Samit Nagal, konnte aber später nicht mehr antreten.

"Ich habe so sehr drauf gewartet, spielen zu können", sagte Rune nach seinem Sieg. "Zwei Tage mehr Training waren zwar auch gut, aber ich wollte endlich spielen."

Dabei macht der Däne einen starken Eindruck - er ließ nur zwei Breakchancen zu, die er beide abwehrte. 24 Winner bei nur 9 Fehlern ohne Not standen am Ende in der Statistik.

Er trifft nun auf Sebastian Baez.

Monfils stark!

Weiterhin in starker Form präsentierte sich Gael Monfils: Der Franzose schlug Cameron Norrie mit 6:7 (5), 7:6 (5) und 6:3. Monfils hatte in der zweiten Runde bereits den an acht gesetzten Hubert Hurkacz aus dem Turnier genommen.

Topgesetzt in Indian Wells ist Novak Djokovic. Er trifft in der Night Session auf den italienischen Lucky Loser Luca Nardi. Bei seinem Auftaktmatch gegen Aleksandar Vukic hatte Djokovic überraschend einen Satz abgegeben.

