Jetzt LIVE: Joao Fonseca vs. Jacob Fearnley im TV, Livestream und Liveticker

Joao Fonseca startet beim ATP Masters in Indian Wells gegen den Briten Jacob Fearnley in das Turnier. Das Match gibt es ab ca. 20:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und tennistv.com sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.03.2025, 22:22 Uhr

Nach seinem Überaschungstitel beim ATP 250er in Buenos Aires, sorgte der Brasilianer Joao Fonseca in seiner Heimat für einen neuen Tennishype. Beim Heimturnier in Rio konnte der 18-Jährige die Erwartungen nicht erfüllen und scheiterte bereits in der ersten Runde. Beim Masters-Turnier in Indian Wells gibt es in der ersten Runde gegen Jacob Fearnley nun eine neue Chance.

Der fünf Jahre ältere Fearnley steht mit Rang 81 nur einem Platz schlechter als sein heutiger Gegner aus Südamerika. Beim Challenger in Canberra zu Beginn des Jahres siegte Fonseca im bisher einzigen Vergleich der beider Kontrahenten.

Fonseca vs. Fearnley - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Joao Fonseca und Jacob Fearnley gibt es ab ca. 20:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und tennistv.com.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Indian Wells