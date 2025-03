ATP Indian Wells: Nishikori unterliegt Humbert, Paul locker in Runde drei

Kei Nishikori ist in der zweiten Runde beim ATP Masters in Indian Wells an Ugo Humbert 4:6, 3:6 gescheitert. Einen deutlichen Sieg feierte Tommy Paul gegen den US-Wildcardteilnehmer Tristan Boyer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.03.2025, 00:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Kei Nishikori unterlag in der zweiten Runde von Indian Wells dem Franzosen Ugo Humbert.

Während Alexander Zverev über drei Stunden auf dem Center Court von Indian Wells gegen Tallon Griekspoor kämpfte und am Ende als unterlegener Spieler den Court verlassen musste, spielten zahlreiche andere Profis in der kalifornischen Mittagssonne ebenfalls um das Weiterkommen beim ersten ATP Masters des Jahres.

Nach seinem Marathonmatch in der ersten Runde gegen Jaume Munar, ist das Turnier in Indian Wells für Kei Nishikori nach der zweiten Runde beendet. Ugo Humbert zeigte dem Altmeister aus Japan die Grenzen auf und siegte souverän in zwei Sätzen. Zu anfällig präsentierte sich der Japaner in beiden Sätzen bei seinen eigenen Aufschlagspielen, obwohl der 35-Jährige auch selbst seinem Kontrahenten jeweils einmal pro Satz den Aufschlag abnehmen konnte.

Tommy Paul trifft auf Cameron Norrie

Der 19. der ATP-Weltrangliste könnte in der dritten Runde auf den Dänen Holger Rune treffen, der seine Zweitrundenpartie gegen Corentin Moutet bestreiten wird. Für Kei Nishikori endet dagegen eine weitere Teilnahme bei einem ATP-Turnier mit einem frühen Aus. In der ersten Woche des Jahres 2025 erreichte der ehemalige Top-Ten-Spieler das Endspiel beim 250er-Turnier in Hongkong, konnte seitdem aber nicht mehr zwei Matches in Folge für sich entscheiden.

Einen entspannten Arbeitstag erwischte Tommy Paul, der sich gegen Landsmann Tristan Boyer 6:1, 6:3 durchsetzen konnte und auf Cameron Norrie treffen wird. Der Brite siegte in drei engen Sätzen gegen Jiri Lehecka nach 2:24 Stunden Spielzeit 3:6, 6:4, 7:5 und kann damit weitere wichtige Punkte für das ATP-Ranking sammeln, um die Rückkehr in die Weltspitze zu realisieren. Aktuell rangiert Norrie auf Platz 77.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells