ATP Indian Wells: Überraschendes Aus für Tsitsipas

Das ging schnell! Der Favorit der Partie, Stefanos Tsitsipas verlor in zwei klaren Sätzen mit 6:2 und 6:4 gegen Jiri Lehecka. Nun wartet entweder Ben Shelton oder Jannik Sinner auf den jungen Tschechen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 12.03.2024, 20:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Tsitsipas, der bei dem Turnier an 11 gesetzt ist, konnte in den ersten zwei Runden mit souveränen Matches überzeugen. Ohne Satzverlust besiegte er Frances Tiafoe und Lucas Pouille und spielte sich ins Achtelfinale des Master-Turniers.

Heute startete das Match allerdings mit einer Überraschung. Tsitsipas geriet schnell mit 1:4 in Rückstand. Sein Gegner, der junge Jiri Lehecka nutzte zwei von sechs Breakchancen und schlug mit einem Blitzstart bei 5:2 zum Satzgewinn auf und verwandelte bei 40:0 seinen ersten Satzball.

Im Viertelfinale wartet Shelton oder Sinner

Um ein schnelles Aus bei dem Turnier in Indian Wells zu verhindern, musste Tsitsipas sein Niveau steigern, was dem ehmaligen Weltranglistendritten nur mäßig gelang. Er wirkte zwar mehr im Match angekommen, ließ aber bei 2:3 eine Breakchance liegen und der junge Tscheche Lehecka ging mit 4:2 in Führung. Tsitsipas holte nochmal auf und bemühte sich das Match in den dritten Satz zu bringen. Doch letzendlich ließ er zu viele Chancen ungenutzt, so dass Lehecka den Platz als Sieger verlassen konnte. Der 22-jährige Tscheche zieht somit in sein erstes Viertelfinale bei einem Masters 1000er Turnier ein.

Vor Matchbeginn standen sich die beiden Spieler bereits zweimal gegenüber, wobei Tsitsipas immer als Gewinner vom Platz gehen konnte; bis zu dem heutigen Tage. Der 22-jährige Lehecka trifft im Viertelfinale entweder auf Ben Shelton oder Jannik Sinner, der am Sonntag sein 17. Match in Folge gewinnen konnte.

Hier geht es zum Einzel-Tableau der Herren