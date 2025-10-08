ATP: Jack Draper holt Ex-Murray-Coach Delgado ins Team

Der Brite Jack Draper (ATP-Nr. 8) hat mit Jamie Delgado einen neuen Trainer verpflichtet. Der wiederum kennt sich mit britischen Tennisprofis aus.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 20:53 Uhr

© Getty Images

Die Verpflichtung von Delgado vermelden mehrere britische Medien.

Demnach soll Delgado den Löwenanteil der Tourwochen an Drapers Seite verbringen; James Trotman, der mit Draper die vergangenen vier Jahre zusammenarbeitete, wird allerdings ebenso im Team verbleiben.

Draper hatte in diesem Jahr das ATP-Masters-Turnier in Indian Wells gewonnen und war auf Platz 4 im ATP-Ranking geklettert. Zuletzt allerdings musste er aufgrund von Beschweren am linken Schlagarm pausieren.

Andy Murray: Unter Delgado auf Platz 1 der Welt

Delgado, selbst ehemaliger Profi, war 2016 zum Team von Andy Murray gestoßen, der in den Folgemonaten seine größten Erfolge feierte - mit einem zweiten Wimbledontitel und einem fantastischen Herbst, in dem er 24 Matches in Folge gewann und die Nummer 1 der Welt wurde. 2017 folgten bittere Zeiten für Murray, der aufgrund seiner Hüftprobleme lange ausfiel und seine Karriere beinahe beendete. Delgado aber blieb dennoch an seiner Seite. In den vergangenen drei Jahren wiederum arbeitete er mit Grigor Dimitrov.

Zuletzt war Ex-Profi Wayne Ferreira in Draper Team, die Wege hatten sich aber schnell wieder getrennt.