ATP: Jannik Sinner knackt Top Ten - und liegt auf Kurs Turin

Jannik Sinner steht erstmals unter den zehn besten Spielern der Welt. Der Südtiroler hat nun auch beste Aussichten auf einen Startplatz bei den ATP Finals in Turin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2021, 07:52 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner muss in Paris-Bercy seine Position verteidigen

Nächster Meilenstein in der noch jungen Karriere von Jannik Sinner: Der 20-jährige Italiener wird seit diesem Montag erstmals unter den zehn besten Spielern der Welt geführt. Sinner machte nach seinem Halbfinal-Einzug bei den Erste Bank Open in Wien zwei Plätze gut, liegt aktuell auf Position neun. Und damit einen Rang vor Hubert Hurkacz, seinem größten Konkurrenten um einen Platz bei den ATP Finals in Turin.

Dem ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy, das heute mit den Matches des Hauptfeldes beginnt (ab 11 Uhr live bei Sky) , kommt damit eine besondere Bedeutung zu. Theoretisch haben noch Casper Ruud, Jannik Sinner, Hubert Hurkacz, Félix Auger-Aliassime, Cameron Norrie und auch Aslan Karatsev noch Chancen auf die zwei noch nicht vergebenen Startplätze. Ruud genießt dabei die besten Aussichten, der Norweger liegt 90 Punkte vor Sinner, der wiederum als derzeit Achter 60 Zähler Vorsprung auf Hurkacz hat.

Mit Berrettini ein Lokalmatador am Start

In Paris-Bercy genießen Sinner, Hurkacz und Ruud zu Beginn jeweils ein Freilos. Cameron Norrie startet gegen Federico Delbonis, Aslan Karatsev gegen Sebastian Korda, Félix Auger-Aliassime gegen den Italiener Gianluca Mager. Auf Sinner könnte in Runde zwei eine interessante Aufgabe zukommen: Carlos Alcaraz nämlich. Der spanische Teenager muss allerdings zunächst Pierre-Hugues Herbert aus dem Weg räumen.

Für Turin qualifiziert sind derweil Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev und Matteo Berrettini. Letzterer würde sich über einen zweiten Lokalmatador im Teilnehmerfeld sicherlich freuen.

