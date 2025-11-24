Kyrgios, Sabalenka und co.: Viele Stars auch in der Offseason aktiv

Während die Stars der Szene aktuell Urlaub machen, stehen im Dezember für die besten Spielerinnen und Spieler des Globus bereits wieder einige Termine an. Der sportliche Wert dürfte jedoch vor allem vom guten Zuverdienst getrieben sein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.11.2025, 19:32 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios hat im Dezember einige Termine auf dem Tenniscourt vereinbart.

Viele Stars der Tenniswelt verbringen in diesen tag Zeit mit Postings aus Urlaubsregionen dieser Welt. Vor allem die Malediven sind bei den Profis hoch im Kurs. Doch die Zeit der Ruhe und Entspannung dürfte bei vielen Akteuren nur von kurzer Dauer sein. Denn der Dezember hat durchaus einige Termine parat.

So machen sind noch vor Weihnachten viele bekannte Namen, wie u.a. Nick Kyrgios und Aryna Sabalenka, auf den Weg nach Indien, um die World Tennis League auszuspielen. Das Event fand in den letzten Jahren in Dubai bzw. Abu Dhabi statt und zieht nun nach Bengaluru um. Im gemischten Teams wird nach einigen Tagen eine Siegermannschaft feststehen. Und die Geldbörse der Profis dürfte auch gut gefüllt sein.

Sabalenka und Kyrgios im direkten Duell

Die beiden eben Genannten treffen dann in diesem Jahr sogar noch direkt aufeinander. Am 28. Dezember spielen Kyrgios und Sabalenka das „Battle of the Sexes“ in Dubai. Nur wenige Tage später startet dann auch offiziell die Tennissaison 2026. Bis dahin werden noch viele weitere Exhibition stattfinden.

Mit den ATP NextGen Finals wird es kurz vor Weihnachten dann sogar noch einen offiziellen Wettbewerb geben, bei dem die besten acht U 21-Profis des Jahres den Champion ausspielen. Weltranglistenpunkte gibt es im saudischen Jeddah keine, dafür aber eine fürstliche Bezahlung. Das Event passt also perfekt in den Monat der ganz besonderen Tennisveranstaltungen.