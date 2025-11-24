UTS Grand Final: Demon als Klassenbester, Draper als Zugpferd

Beim großen Finale des Ultimate Tennis Showdowns vom 5. bis zum 7. Dezember 2025 in London werden mit Alex de Minaur und Jack Draper immerhin zwei Top-Ten-Spieler an den Start gehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.11.2025, 17:06 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur wird am großen Finale des Ultimate Tennis Showdowns in London teilnehmen

Reicht die Zeit nach Ende der Tennissaison aus, um Anfang Dezember schon wieder so viel Lust auf den ehemals weißen Sport zu haben, dass man in London eine Halle für einen Schaukampf füllt? Aber ja! Zumindest ist davon auszugehen, die aktuellen Zahlen der Ticketverkäufe liegen der Redaktion naturgemäß nicht vor. Aber warum nicht nach einem gepflegten Xmas-Shopping-Nachmittag am Abend noch zum Ultimate Tennis Showdown pilgern? Eben.

Einige spielerische Leckerlis stehen beim von Patrick Mouratoglou während der Corona-Pandemie erdachten Format ja durchaus in Aussicht. So werden sich in der einen Gruppe Alex de Minaur, Andrey Rublev, Tomas Machac und Veteran Adrian Mannarino treffen. Die Spielernamen für die beiden ersten sind ja bekannt ("Demon" und “Rublo”), Machac firmiert in London dann als “The Air Machete”, Mannarino schlicht und ergreifend als “Manna”.

In Gruppe B haben sich Casper Ruud ("The Iceman"), Francisco Cerundolo ("El Canon") und David Goffin ("The Wall") zum sportlichen Wettstreit verabredet - und zwar auch mit Lokalmatador Jack Draper. Der wiederum wird als “The Power” antreten. UNd ist neben de Mianur der zweite Top-Ten-Spieler, der zwischen 5. und 7. Dezember in der Royal Albert Hall aufschlägt.