ATP: Jetzt fix - Stan Wawrinka tritt in Basel ab

Stan Wawrinka wird seine Laufbahn bei den Swiss Indoors beenden. Das Heimturnier in Basel bildet im Oktober die letzte Bühne für den dreifachen Grand-Slam-Sieger.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2026, 19:45 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka hat bestätigt, dass er in Basel seine Karriere beenden wird

Stan Wawrinka hat final entschieden, wo seine beeindruckende Karriere ihr verdientes Ende finden wird: bei seinem Heimturnier, den Swiss Indoors Basel. Das Traditionsturnier Ende Oktober wird zum letzten Auftritt des 41-Jährigen auf der ATP-Tour – und damit zu einem emotionalen Abschied vor seinem Publikum.

Erfolg in Basel blieb bislang verwehrt

Schon seit Ende 2025 war klar, dass Wawrinka seine Karriere nach dieser Saison beenden würde. Nun steht auch der Rahmen fest: Im Zuge des sogenannten „Super Monday“ am 26. Oktober soll der dreifache Grand-Slam-Champion offiziell verabschiedet werden. Die Veranstalter kündigten bereits eine besondere Ehrung für einen der größten Spieler der Schweizer Tennisgeschichte an.

Ein stimmiger Schlusspunkt: Wawrinka hatte 2003 in Gstaad seine ersten Schritte auf der ATP-Tour gemacht – mehr als zwei Jahrzehnte später endet seine Laufbahn nun ebenfalls in der Schweiz. Ausgerechnet in Basel blieb ihm der ganz große Triumph allerdings verwehrt: Zweimal stand er im Halbfinale, weiter kam er nie. Umso emotionaler dürfte sein letzter Auftritt dort werden.