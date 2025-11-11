ATP: Jetzt hat sich auch Sebastian Korda verlobt!

Sebastian Korda hat sich mit seiner langjährigen Freundin Ivana Nedved verlobt. Das gaben die beiden in den sozialen Medien bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2025, 17:19 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda hat ein sportlich hartes Jahr hinter sich

Sportlich hätte es für Sebastian Korda zum Ende einer sehr schwierigen Saison fast noch ein Highlight gegeben. Im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Athen hatte der US-Amerikaner gegen Lorenzo Musetti einen Matchball, konnte diesen aber nicht verwerten. Und verlor anschließend die Partie.

Auf privater Ebene hat Korda allerdings einen Titel geholt: So hat er sich mit seiner langjährigen Freundin Ivana Nedved verlobt. Das Paar hat einen ganz großartigen sportlichen Stammbaum: Schließlich ist der Vater von Ivana der ehemalige tschechische Fußballstar Pavel Nedved. Und Sebastian Kordas Vater Petr hat bekanntlich die Australian Open gewonnen.

© Instagram Sebastian Korda Sebastian Korda und Ivana Nedved haben sich einander versprochen

Damit kündigt sich also die nächste Eheschließung im ATP-Zirkus an. Im Herbst hatten bereits Félix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov ihren Freundinnen das Ja-Wort gegeben.