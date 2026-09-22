ATP: Joao Fonseca muss auf den Asien-Swing verzichten

Joao Fonseca wird in den kommenden Wochen seinen Körper schonen und nicht an den ATP-Turnieren in Asien teilnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2026, 08:29 Uhr

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© Getty Images Joao Fonseca bei seinem bislang letzten Start bei einem ATP-Turnier in Cincinnati

Am vergangenen Wochenende hat Joao Fonseca noch seinen Beitrag dazu geleistet, dass Brasilien die Davis-Cup-Begegnung mit der Schweiz für sich entscheiden konnte. Es war allerdings nur eine kurze Rückkehr aus der verletzungsbedingten Absenz für Fonseca. Denn nachdem er schon die US Open auslassen musste, verzichtet der Youngster nun auch auf die asiatischen ATP-Turniere.

Er wisse zwar, dass Verletzungen Teil des Geschäfts sind, erklärte Fonseca in den sozialen Medien, aber das Jahr 2026 sei für ihn wirklich herausfordernd gewesen. Also habe er mit seinem Team beschlossen, noch ein wenig zu pausieren. Nach dem Asien-Swing hätte Joao Fonseca natürlich einen guten Grund zurückzukehren: In Basel tritt er nämlich als Titelverteidiger an.

Fonseca schlägt in Paris Djokovic

Nach seinem rasanten Aufstieg 2025 ist die aktuelle Saison für Fonseca eher so semi verlaufen. Am besten schnitt er noch in Roland-Garris ab, wo er gegen Novak Djokovic nach einem 0:2-Satzrückstand noch gewinnen konnte und erst im Viertelfinale an Jakub Mensik scheiterte.

Die Pause bedeutet natürlich auch, dass Joao Fonseca in diesem Jahr nicht beim Laver Cup starten wird. Dort hatte er vor zwölf Monaten in san Franciscoja ein beachtliches Debüt gegeben.

