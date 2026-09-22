Turnierstart am Mittwoch: In Hangzhou und Chengdu ticken die Tennisuhren anders

Die Turnierwoche gestaltet sich auf der ATP Tour in dieser Woche etwas anders als sonst. Die beiden 250er-Turniere in den chinesischen Metropolen Hangzhou und Chengdu starten erst am Mittwoch mit den Hauptfeldern. Grund dafür ist das anschließende ATP-Masters in Shanghai.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 22:10 Uhr

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© Getty Images Nur ein bisschen anders: Daniil Medvedev führt das Feld beim ATP-Turnier in Hangzhou an.

Der Tennisfan kann über das Jahr die Wochen in der Regel sicher planen. Auf den Touren beginnen die Hauptfelder in der Regel am Montag und am folgenden Sonntag wird in einem Endspiel der Titelträger gekürt. In den kommenden Wochen läuft das allerdings auf der ATP Tour etwas anders. Denn die beiden anstehenden 250er-Turnier in Hangzhou, dessen Feld von Daniil Medvedev angeführt wird, und Chengdu starten erst am Mittwoch mit den ersten Hauptfeldmatches.

Das bedeutet wiederum, dass auch die Endspiele nicht am gewohnten Sonntag ausgespielt werden, sondern erst in der kommenden Woche am Dienstag stattfinden. Grund dafür ist das anschließende ATP Masters in Shanghai, das seit 2023 auf Grund eines größeren Starterfeldes von 96 Hauptfeldspielern über zwölf Tage ausgetragen wird.

Masters in Shanghai mit größerem Starterfeld

Besonders ist das auch, weil bei den anderen Erweiterungen von Masters-Events, wie in Rom oder Madrid, auf eine Verschiebung der Turniere vor oder nach den Masters verzichtet worden ist. Grund dafür ist jedoch sicherlich auch der Abstand von einer Woche zu den US Open und den Davis-Cup-Begegnungen, die teilweise noch am vergangenen Sonntag über die Bühne gingen. Zwei Tage mehr Zeit lassen den einen oder anderen Star dann doch den Weg zu den Turnieren nach China antreten.

Neben Daniil Medvedev wird beispielswiese auch Landsmann Andrey Rublev in Hangzhou aufschlagen. Das Doppelfeld wird von Lucas Miedler angeführt, der mit Quentin Halys an den Start geht. In Chengdu führt Valentin Vacherot das Feld an, der diese Ehre erstmals in der Karriere beim einem ATP-Tour-Turnier genießt. Der Vorjahressieger in Shanghai wird in China besonders im Mittelpunkt stehen.

Auch die Topstars Alexander Zverev und Carlos Alcaraz schlagen in dieser Woche auf, bevorzugen allerdings die Teilnahme beim finanziell höherdotierten Laver Cup in London und kämpfen damit nicht um Weltranglistenpunkte. Anschließend geht es dann auch für die Protagonisten beim Vergleich zwischen “Team Europe” und “Team World” nach Fernost, um in Shanghai um den vorletzten Masters-Titel des Jahres zu spielen.