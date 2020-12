ATP Kalender: Start in Delray Beach? Marseille erst im März?

Viel Zeit ist nicht mehr bis zum Saisonbeginn 2021. Die Anzeichen verdichten sich, dass das Tennisjahr für die Männer in Florida beginnen könnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 21:49 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas hat an Marseille gute Erinnerungen

Wie immer hängt im Tennissport alles an den großen Organisationen: Wird Tennis Australia den Start-Termin 08. Februar bei ATP und WTA und mit all den Begleitumständen auch bei den verantwortlichen Stellen in Australien durchbekommen? Und wird die United States Tennis Association eines ihrer Vorzeige-Events in Indian Wells auch 2021 absagen, in Abstimmung mit Turnierbesitzer Larry Ellison, versteht sich? Von beidem ist, Stand jetzt, auszugehen.

Nach diesen Entscheidungen wird sich der ATP-Kalender richten. Der Start könnte noch nicht bestätigten Meldungen zufolge in Delray Beach in Florida über die Bühne gehen, ab dem 04. Januar 2021. Was vor allem als ordentlicher Einstieg für die US-amerikanischen Spieler gedacht sein könnte. Die in Delray in den letzten Jahren mit einer Ausnahme dominiert haben: Radu Albot konnte den Titel 2019 holen, davor waren Sam Querrey, Jack Sock und Frances Tiafoe, danach, also im vergangenen Jahr (allerdings zu einem späteren Termin) Reilly Opelka.

Tsitsipas Titelverteidiger in Marseille

Auch in Frankreich macht man sich Gedanken, etwa der Turnierdirektor von Marseille, Jean-Francois Caujolle. Das Turnier werde wahrscheinlich vom 8. bis zum 14. März ausgetragen werden, der ursprüngliche Termin wäre im Februar gewesen. Stefanos Tsitsipas würde als Titelverteidiger zum 250er-Event anreisen.

„Es hängt alles davon ab, ob Indian Wells stattfinden wird oder nicht“, so Caujolle. „Die Situation in Kalifornien ist kritisch, und die Organisatoren wissen nicht, ob es die Umstände zulassen, das Turnier zu spielen. Unser Event wird 2021 nicht unter normalen Umständen stattfinden. Aber wir kämpfen darum, dabei zu bleiben, und hoffen, Unterhaltung und Tennis anbieten zu können.“