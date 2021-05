ATP-Kalender-Update: Indian Wells im Oktober - Was heißt das für die europäischen Hallenturniere?

Die ATP hat am Donnerstag ein Kalenderupdate für das vierte Quartal 2021 an Spieler und Funktionäre entsandt. Demnach soll das ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells in diesem Spieljahr doch über die Bühne gehen - und zwar im Oktober. Die Folgen für die europäischen Hallenevents sind unklar.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.05.2021, 20:03 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Indian Wells wird 2021 nun doch über die Bühne gehen

Dem ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells wird im Kontext der COVID-19-Pandemie eine unrühmliche Rolle zuteil. Im Vorjahr war es nämlich ausgerechnet das beliebte Event in Kalifornien, welches den Startpunkt für eine mehrmonatige Unterbrechung der ATP-Tour darstellen sollte. Ikonischen Charakter: Ein Instagram-Update von Dominic Thiem, als man voll bepackt noch vor dem offiziellen Start des Turniers abreisen musste.

Nun gibt es zwar einerseits gute Nachichten aus Indian Wells zu vermelden: Das ATP-Masters-1000-Turnier wird nämlich 2021 über die Bühne gehen, wie aus einem Kalenderupdate für das vierte Quartal 2021 der ATP hervorgeht. Andererseits ist dies mit durchaus harten Folgen verbunden - insbesondere für die Veranstalter der europäischen Hallenturniere im Herbst.

Was ist mit europäischen Hallenturnieren?

Für diese stellt eine Austragung eines Masters-Events auf der anderen Seite des Atlantik nämlich äußerst harte Konkurrenz dar. Bei ATP-Boss Audrea Gaudenzi hingegen überwiegt die Freude über die Rückkehr des Traditions-Events: "Jeder in unserem Sport hat die BNP Paribas Open in den letzten zwei Jahren vermisst und ihre Rückkehr in diesem Oktober ist großartig für das Tennis", wird der Italiener Statement zitiert.

Eine gemeinsame Lösung ist das erklärte Ziel der ATP, wie Gaudenzi betonte: "Der Kalender ist extrem komplex und ich möchte mich bei allen Veranstaltungen in diesem Abschnitt der Saison bedanken, da wir versuchen, diese Änderungen zum Wohle des gesamten Sports unterzubringen."

Termin noch nicht final festgelegt

Inwieweit sich die Verschiebung auf die Events in Europa auswirken wird, lässt sich wohl erst final beurteilen, wenn das genaue Datum für die Verschiebung von Indian Wells feststeht. Die ATP erklärte in der Aussendungen, dieses wie auch die Draw-Größe des Masters-Events zu gegebener Zeit bekanntgeben zu wollen. Insbesondere die Events in Asien, darunter Shanghai und Peking, dürften einen Unsicherheitsfaktor darstellen.

Weitere Infos folgen!