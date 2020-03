ATP: Kann Novak Djokovic diese Serie von Roger Federer überbieten?

Sieben Matches hat Novak Djokovic 2020 gegen Mitglieder der Top Ten der ATP-Weltrangliste gespielt - und alle gewonnen. Auf den Rekord von Roger Federer fehlen dem Branchenprimus dann aber doch noch einige Siege.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.03.2020, 20:50 Uhr

© Getty Images Noch hat Roger Federer in manchen Statistiken die Nase vorne

Gael Monfils war in Dubai kurz davor, Novak Djokovic nicht nur in Hinsicht auf den Turniersieg beim ATP-Tour-500-Event zu versalzen. Nein, hätte der Franzose im 17. Duell mit dem Djoker einen seiner drei Matchbälle im Tiebreak des zweiten Satzes zum allerersten Erfolg gegen den Branchenprimus verwandeln können - Djokovic hätte seine Serie an Siegen gegen Top-Ten-Männer wieder von vorne beginnen müssen.

So aber sind es nun sieben Erfolge en suite, die letzte Niederlage setzte es für Djokovic bei den ATP Finals gegen Roger Federer, der letzte Triumph kam einen Tag nach dem Houdini-Akt gegen Monfils in Dubai gegen Stefanos Tsitsipas. Insgesamt steht die Matchbilanz von Djokovic in der laufenden Saison bei 18:0, erzielt beim ATP Cup, den Australian Open und eben in Dubai.

Djokovic kann Führung ausbauen

Gerade gegen die Spitzenvertreter seiner Zunft hat Novak Djokovic allerdings saisonübergreifend schon einmal deutlich mehr Siege als „nur“ sieben am Stück hingelegt: 17 waren es in den Spielzeiten Ende 2016 und Anfang 2017. Rekordhalter in dieser Kategorie ist allerdings Roger Federer, der zwischen 2003 und 2005 zu 24 Anlässen gegen Top-Ten-Vertreter erfolgreich blieb. Das Ende kam in jener Saison, die Federer mit einer Match-Bilanz von 81:4 abschloss, im Halbfinale von Roland Garros gegen Rafael Nadal.

Der Spanier wiederum hat es zweimal geschafft, 13 Matches in Folge gegen Konkurrenten aus der Bel Etage zu gewinnen 2012/2013 und dann auch noch in der Saison 2013. Natürlich ist Novak Djokovic aber eher auf die anderen Rekorde aus, die er noch brechen kann: Als da etwa die Wochen an der Spitze der ATP-Charts wären. Der Mann aus Belgrad hält derzeit bei 280, Federer führt mit 310. Und die Aussichten, dass Djokovic noch länger auf dem Platz an der Sonne bleibt, stehen ausgezeichnet: Bei den kommenden beiden ATP-Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami hat der Weltranglisten-Erste insgesamt nur 135 Punkte zu verteidigen. Während sein erster Verfolger Nadal alleine in Indian Wells 360 Zähler aus dem Vorjahr in seiner Wertung hat.