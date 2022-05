ATP: Kann Novak Djokovic Jimmy Connors einholen?

Seit Samstag ist Novak Djokovic Mitglied im exklusiven Club jener nun nur fünf Spieler, die mindestens 1.000 Matches auf ATP-Tour-Ebene gewonnen haben. Auf den Allzeitführenden Jimmy Connors fehlen Djokovic aber noch etliche Siege.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.05.2022, 12:52 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat die zweiten 1.000 Matchsiege schon mal gestartet

Das Finale von Rom am Sonntag hat wieder einmal gezeigt: Eine Führung gegen Novak Djokovic ist zumeist nur geliehen. Und also focht es den Branchenprimus nicht weiter an, dass Stefanos Tsitsipas beim Stand von 5:3 auf den Gewinn des zweiten Satzes servierte. Djokovic schaffte das Rebreak, brüllte seine Genugtuung in die steilen Tribünen des Foro Italico und durfte wenige Minuten später seinen eintausendersten Match-Erfolg auf der ATP-Tour feiern. Neben seinem sechsten Titel in Rom.

Fehlen nur noch 273 auf Jimmy Connors, den Führenden in der ewigen Bestenliste. Kann Novak Djokovic diese Marke erreichen und übertreffen - und so nebenbei auch noch Roger Federer (1.251), Ivan Lendl (1.068) und Rafael Nadal (1.051) links liegen lassen?

Djokovic braucht fünf Jahre auf 2019er-Niveau

Ausgeschlossen ist das nicht. In Rom wirkte Djokovic, der in wenigen Wochen seinen 35. Geburtstag feiern wird, fit wie der sprichwörtliche Turnschuh. Allerdings müsste der Mann aus Belgrad noch für ein paar Jahre auf jenem Niveau spielen (und dominieren) wie zuletzt im vergangenen Jahr. Da gewann Djokovic 55 Partien, verlor nur sieben. Fünf weitere Spielzeiten wie diese - und Jimmy Connors müsste seine Krone abgeben.

So betrachtet wirkt die Aufgabe schon wieder nicht ganz so "einfach" zu bewältigen. Denn Novak Djokovic hat den Meilenstein von 1.000 Siegen fast drei Jahre älter erreicht als der legendäre US-Amerikaner. Zuzutrauen wäre Novak Djokovic in jedem Fall ein Überholmanöver vom verletzungsgeplagten Rafael Nadal. Und danach wird auch Ivan Lendl einen Platz zurück rücken.

Viel wichtiger wird Novak Djokovic ohnehin die Führung in einer anderen Kategorie sein: Nämlich in jender der gewonnenen Grand-Slam-Titel. Da könnte der Serbe nach dem Wimbledon-Turnier im besten Fall bei 22 stehen. Und damit einen vor Nadal.