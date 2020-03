ATP: Kein Nachholtermin für Monte Carlo

Das wegen des Corona Virus abgesagt ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo wird in diesem Jahr nicht mehr nachgeholt. Das gaben die Veranstalter in einer Aussendung bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2020, 15:35 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini mit seiner wertvollsten Tennis-Trophäe 2019

Hätte man Fabio Fognini vor Begonn der Tennissaison 2020 gesagt, dass eines der Ergebnisse dieses Jahres sein würde, dass er auch 2021 als Titelverteidiger zum ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo anreisen würde - der Italiener hätte wohl mit Handkuss angenommen.Unter den gegebenen Umständen wird sich die Freude bei Fognini aber in sehr engen Grenzen halten, das Traditions-Event fiel bekanntermaßen den Vorsichtsmaßnahmen der ATP zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona Virus zum Opfer. Ein Novum - denn seit 1969 erstmals im Fürstentum aufgeschlagen wurde und der Niederländer Tom Okker im Endspiel John Newcombe in vier Sätzen besiegte, findet kein Turniertennis in Monte Carlo statt.

Eine Austragung an einem anderen Termin war aufgrund des eng getakteten ATP-Kalenders ohnehin sehr unwahrscheinlich, nun schoben die Veranstalter Spekulationen in dieser Richtung einen Riegel vor. All jene Fans, die sich Tickets besorgt haben, würden diese rückerstattet bekommen. Und man freue sich bereits auf das Turnier im Jahre 2021.

Spitzentennis gibt es im Monte Carlo Country Club wohl dennoch zu sehen: Gilt das mondäne Anwesen doch als bevorzugter Trainingsort für Spieler wie Novak Djokovic, Stan Wawrinka oder Grigor Dimitrov. Djokovic hat in seiner Wahlheimat zweimal den Titel geholt, zuletzt 2015. Wawrinka konnte sich im Finale 2014 gegen Roger Federer durchsetzen. Rekordsieger der Veranstalrung ist Rafael Nadal, der zu elf Anlässen ungeschlagen aus Monte Carlo abreiste. Der aber im vergangenen Jahr von fabio Fognini gestoppt wurde. Dem Titelverteidiger 2021 also.