ATP: Kevin Anderson tritt zurück

Kevin Anderson hat seinen Rücktritt vom aktiven Tennissport bekannt gegeben. Der gebürtige Südafrikaner stand zweimal im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.05.2022, 20:13 Uhr

© Getty Images Kevin Anderson hat genug von der ATP-Tour

Einmal schien es im vergangenen Jahr so, als ob Kevin Anderson doch noch einmal auf die Siegerstraße zurückkehren könnte. Da holte der Hüne in Newport seinen insgesamt siebten Titel auf der Tour, auf Rasen, wo der brillante Aufschläger Anderson sich besonders wohl gefühlt hat. Wie auch 2018 in Wimbledon, wo Anderson John Isner in einem epischen Halbfinale mit 26:24 im fünften Satz besiegen konnte. Und im Endspiel gegen Novak Djokovic dann kraft- und chancenlos war.

Neun Monte zuvor hatte Anderson schon einmal ein Major-Finale erreicht: In New York City unterlag er dann aber Rafael Nadal. Seinen größten Titel holte der mittlerweile 35-jährige Anderson in Wien, wo er 2018 die Erste Bank Open gewann. Mit der österreichischen Nummer eins hatte Kevin Anderson übrigens auch viel Freude: So gewann er die ersten sechs Matches gegen Dominic Thiem allesamt, avancierte schnell zum Angstgegner der späteren US-Open-Champions. Thiem konnte erstmals 2018 bei den US Open anschreiben.

In dieser Saison hat Anderson nur noch sechs Matches auf ATP-Tour-Ebene in Hauptfeldern bestritten. Den letzten Sieg gab es gegen Sam Querrey in Dallas, das finale Match endete mit einer Drei-Satz-Niederlage gegen Juan Manuel Cerundolo in Miami. In Dallas kam es übrigens auch noch einmal zu einem Treffen mit John Isner: Das fast wie selbstverständlich in drei Tiebreaks entschieden wurde. Zugunsten des US-Amerikaners.

Anderson brillierte vor seinen Profi-Karriere im amerikanischen College-System - und wurde manchmal zu Unrecht auf seinen Aufschlag reduziert. Tatsächlich wusste der 2,03-Meter-Mann auch spielerisch zu überzeugen.