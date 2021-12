ATP: Klare Impfansage von Russlands Teamchef Shamil Tarpischev

Laut dem Davis-Cup- und Billie-Jean-King-Cup-Kapitän Shamil Tarpischev sind alle russischen Spieler:innen bereit bei den Australian Open zu spielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.12.2021, 11:37 Uhr

© Getty Images Shamil Tarpischev spricht klare Worte, was die Australian Open und seine Spieler:innen betrifft

Ein hin und her, ein her und hin: Dem einen oder anderen mag die Geheimniskrämerei bezüglich des Impfstatus einiger Profis schon auf die Nerven gehen, andere wiederum pochen auf Datenschutz und persönliche Freiheit. Wie auch immer man zu dem Thema stehen mag, allerspätestens am 17. Januar 2022 werden wir mehr Klarheit über die aktuelle Situation haben, denn da startet das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne.

Die australische Regierung und ganz besonders die Spitzenpolitik des Bundesstaates Victoria haben keine zwei Meinungen zugelassen, was eine Teilnahme bei den Australian Open bedingt - einen aufrechten Impfstatus nämlich. Halten sich also einige der Top-Profis offiziell noch immer bedeckt, spielt die Russische Tennis Föderation (RTF) erfreulicherweise mit offenen Karten.

Medvedev, Rublev & Co. können jedenfalls spielen

Shamil Tarpischev, langgedienter Kapitän der Damen- und der Herrennationalmannschaft Russlands sowie Präsident des russischen Tennisverbands äußerte sich gegenüber der Nachrichtenagentur TASS transparent und klar: „Unsere Tennisspieler werden keine Probleme haben, zu den Australian Open zugelassen zu werden.“

Besonders für die Fans von Daniil Medvedev, Andrey Rublev oder Anastasia Pavlyuchenkova gibt es Grund zur Vorfreude, ergänzte der 73-Jährige doch weiter: „Und alle Spitzensportler, die für die Nationalmannschaften des Davis Cups und des Billie Jean King Cups gespielt haben, sind bereits geimpft worden.“