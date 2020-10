ATP Köln: Alexander Zverev problemlos ins Viertelfinale

Turnierfavorit Alexander Zverev ist problemlos in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turnier in Köln eingezogen. Der Deutsche besiegte Fernando Verdasco mit 6:4 und 6:1.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2020, 15:10 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in Köln hoch konzentriert gestartet

So schnell geht das in einem 28er-Raster, wenn man als Nummer eins ins Turnier geht: Alexander Zverev musste nur ein Match gewinnen und steht nach dem 6:4 und 6:1 gegen Fernando Verdasco auch schon im Viertelfinale des ersten von zwei aufeinander folgenden ATP-Tour-250-Turnieren in Köln. Zuletzt in Roland Garros war Zverev nach drei Matchsiegen erst im Achtelfinale angelangt, wo er gegen den jungen Italiener Jannik Sinner verlor.

Gegen Verdasco ließ der Turnierfavorit aber von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Nach 37 Minuten Spielzeit servierte Zverev souverän zum Gewinn des ersten Satzes aus. Auch in Durchgang zwei startete der gebürtige Hamburger sofort mit einem Break, das nächste folgte zum 4:1, danach war für Verdasco nichts mehr zu holen. Nach nur 63 Minuten war das Match Geschichte. Zverev trifft am Freitag im Viertelfinale nun auf den Südafrikaner Lloyd Harris.