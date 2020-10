ATP Köln: French-Open-Achtelfinalist Daniel Atmaier bekommt Wildcard

Daniel Altmaier ist die große Überraschung bei den aktuell laufenden French Open in Paris und wird dafür mit einer Wildcard für die bett1HULKS Indoors vom 10. bis 18. Oktober 2020 in der Kölner LANXESS arena belohnt.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 03.10.2020, 15:00 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier wird auvch in Köln aufschlagen

Nach seinem Drei-Satz-Sieg in Paris in Runde zwei gegen seinen Landsmann Jan-Lennard Struff bezwang der 22-Jährige am Samstag auch die aktuelle Nummer 8 im ATP-Ranking, Matteo Berrettini, in drei Sätzen mit 6:2, 7:6, 6:4 und zog damit ins Achtelfinale ein.



Altmaier, der sich durch seinen neuesten Sieg auf Rang 121 im ATP-Ranking verbesserte, erhält damit neben dem dreifachen Grand-Slam-Turniersieger Andy Murraydie zweite Wildcard für das erste von zwei aufeinanderfolgenden ATP-250-Turnieren in Köln. Im Anschluss an die bett1HULKS Indoors finden an gleicher Stätte auch die bett1HULKS Championship (17. bis 25. Oktober 2020) statt.

Altmaier erfuhr von seiner Wildcard übrigens unmittelbar nach seinem Erfolg gegen Berrettini, live bei Eurosport: Turnierdirektorin Barbara Rittner verkündete die gute Nachricht.





Die bett1HULKS feiern unter der Schirmherrschaft der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker in diesem Jahr nicht nur ihre Premiere in der Domstadt, sondern zugleich auch eine Weltpremiere: Noch nie in der ATP-Geschichte wurden zwei professionelle Turniere "back2back" an einer Spielstätte ausgetragen.