ATP Köln live: Alexander Zverev vs. Alejandro Davidovich Fokina im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale seines Heimturniers in Köln auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Das Spiel könnt ihr ab 14:00 Uhr hier im Liveticker oder bei TennisTV im Livestream mitverfolgen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2020, 08:57 Uhr

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der bett1Hulks auf Alejandro Davidovich Fokina

Eine kurze Unkonzentriertheit leistete sich Zverev dann doch in seinem Viertelfinale bei den bett1Hulks in Köln. Gegen Lloyd Harris musste der US-Open-Finalist Satz zwei verloren geben, zog dann aber doch recht souverän in die Runde der letzten Vier in der Lanxess-Arena ein. In dieser trifft der Deutsche nun auf Alejandro Davidovich Fokina, der im VIertelfinale den Österreicher Dennis Novak in drei Sätzen ausschalten konnte.

Zverev geht standesgemäß als ganz großer Favorit in dieses Halbfinale, liegt er doch gut 60 Weltranglistenplätze vor dem Spanier. Auch in Sachen Head-to-Head hat der gebürtige Hamburger die Nase vorne, das bisher einzige Duell der beiden bei den US Open vor einigen Wochen entschied der Weltranglisten-Siebente durchaus souverän für sich.

Zverev vs. Davidovich Fokina - wo es einen Livestream gibt

Das Spiel zwischen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina könnt ihr bei TennisTV im Livestream verfolgen. Außerdem gibt es dieses Halbfinale hier auf tennisnet.com im Matchtracker.