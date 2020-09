ATP Köln: Spielerfeld wird immer stärker - auch Shapovalov, Wawrinka und Schwartzman kommen

Der Kölner Tennis-Doppelpack wird immer hochkarätiger! Die ohnehin bereits mit Topstars gespickte Nennliste für die bett1HULKS Indoors vom 10. bis 18. Oktober 2020 in der LANXESS arena wird mit dem Teilnehmerfeld der bett1HULKS Championship vom 18. bis 25. Oktober 2020 sogar noch einmal getoppt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 23.09.2020, 13:38 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov hat für Köln gemeldet

So schlagen beim zweiten Hartplatzturnier in Köln neben der deutschen Nummer eins Alexander Zverev, dem dreifachen Grand-Slam-Turniersieger Andy Murray (GBR), dem französischen Publikumsliebling Gael Monfils oder dem US-Open-Champion 2014, Marin Cilic (CRO), die allesamt für beide ATP-250-Wettbewerbe genannt haben, auch Denis Shapovalov, Diego Schwartzman und Stan Wawrinka auf.

Der 35-jährige Wawrinka ist neben Murray und Cilic der dritte Topstar, der bereits Grand-Slam-Titel erobert hat. 2014 triumphierte der Schweizer bei den Australian Open, 2015 bei den French Open und 2016 bei den US Open. Denis Shapovalov hat zuletzt mit dem Vorstoß in das Viertelfinale der US Open und dem Erreichen des Semifinales beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom sein großes Können unter Beweis gestellt und diese Woche mit Platz zehn erstmals den Sprung in die Top Ten der Weltrangliste geschafft. Auch Diego Schwartzman spielte in Rom groß auf und besiegte im „Foro Italico“ im Viertelfinale Rafael Nadal auf dessen Lieblingsbelag Sand in zwei Sätzen. Erst im Endspiel von Rom musste sich der wieselflinke Argentinier mit dem großen Kämpferherz dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic geschlagen geben.

In Köln trifft die NextGen auf die Arrivierten

"Ich freue mich sehr darüber, dass der diesjährige US-Open-Finalist Alexander Zverev die Setzliste bei beiden Wettbewerben als Nummer eins anführt und auch die aktuelle deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff bei den zwei Turnieren in Köln mit dabei ist. Zverev, Struff, Murray, Wawrinka, Cilic, die in Rom in Hochform spielenden Shapovalov und Schwartzman sowie viele weitere hochinteressante Spieler versprechen einen spannenden Verlauf der Kölner Events“, ist Turnierdirektorin Barbara Rittner überzeugt.

„Wir haben uns schon sehr über den Cut Off von 65 für das erste Turnier gefreut, und jetzt ist beim zweiten Turnier sogar eine Weltranglisten-Position von 47 notwendig, um einen Platz im Hauptfeld sicher zu haben. Somit sind zwei Wochen Weltklasse-Tennis bei den bett1HULKS-Turnieren garantiert. Die junge Tennis-Generation mit Alexander Zverev, Denis Shapovalov oder dem Kanadier Felix Auger-Aliassime trifft in Köln auf Routiniers wie Andy Murray, Stan Wawrinka oder Gael Monfils. In Köln ist also für jeden Tennis-Geschmack etwas dabei“, betont Edwin Weindorfer, CEO der veranstaltenden e|motion group.