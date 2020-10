ATP Köln: Zverev-Brüder verlieren im Doppel

Alexander Zverev (23) hat neun Tage nach seinem Achtelfinal-Aus bei den French Open ein kleines Erfolgserlebnis verpasst.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 13.10.2020, 15:35 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

An der Seite seines Bruders Mischa verlor der deutsche Topspieler im Doppel sein Auftaktmatch beim Tennisturnier in Köln. Die Zverevs unterlagen im Match-Tiebreak Raven Klaasen/Oliver Marach (Südafrika/Österreich) mit 6:10, vorher hatte es 6:2, 4:6 gestanden.

Im Einzel ist Zverev in der Domstadt an Position eins gesetzt und startet nach einem Freilos am Donnerstag gegen Fernando Verdasco (Spanien) oder den dreimaligen Grand-Slam-Champion Andy Murray (Großbritannien) ins Turnier. Mischa Zverev hatte am Montag nach einem 6:1, 6:4 gegen John Millman die zweite Runde erreicht.