ATP: Kreatin - "Djokers" Wundermittel oder nur Inszenierung?

Seit dem Cincinnati-Finale zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz kennen wir das "Wundermittel" des Serben, von dem er seit drei Jahren nur in Rätseln spricht. Hat Kreatin wirklich einen Spontan-Effekt oder war das alles nur Show?

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 24.08.2023, 07:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic dürfte regelmäßig den körpereigenen Stoff Kreatin konsumieren

Im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati lagen die Nerven bei beiden Enspiel-Kontrahenten blank. Während Carlos Alcaraz nach Abpfiff ob seiner Niederlage Tränen in den Augen hatte, blaffte Novak Djokovic während der Partie sein Team lautstark an. Das Wort, das dabei fiel, war nicht zu überhören: "Kreatin!"

„Die Flüssigkeit ist ein Zaubertrank, den mein Physio in seinem Labor zubereitet. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, wie Djokovic nach dem Australian-Open-Finale 2020 erklärte. Und auch 2022 in Wimbledon machte er - praktisch im gleichen Wortlaut - ein großes Geheimniss aus der magischen Mixtur. Aber was hat es mit der Substanz Kreatin eigentlich auf sich? Und hat es tatsächlich so wundersame Kräfte?

"Szene in Cincinnati ist auch Show"

In einem Bericht der Schweizer Internet-Plattform "20 Minuten" klärt Ernährungs-Experte Dani Hofstetter auf: "„Kreatin ist die unmittelbarste Energiereserve, die wir in unserem Körper für schnelle, explosive Bewegungen anzapfen können. Gerade bei intermittierenden (mit Unterbrüchen, Anm. d. Red.) Belastungen wie im Tennis kann sich ein Spieler dadurch zwischen den Ballwechseln schneller erholen."

Die Einnahme beim Hartplatz-Klassiker im US-Bundesstaat Ohio sei laut Hofstetter allerdings eine reine Farce gewesen: "Wenn Djokovic permanent Kreatin nimmt, ist er auf dem Platz nicht darauf angewiesen, es nochmals einzunehmen."

"Ich denke, die Szene in Cincinnati ist auch Show“, analysiert Hofstetter weiter. „Bei ihm weiß man nicht, ob es nicht einfach nur Theater ist, um den Gegner zu beeinflussen." Sei's wie es sei. Wir werden den Getränkekonsum des 23-fachen Grand-Slam-Champions jedenfalls weiter im Auge behalten.