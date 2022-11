ATP launcht erste NFT-Kollektion

Die ATP hat die Markteinführung der Kollektion „LOVE“ angekündigt, die aus generativen digitalen Kunstwerken besteht. Designt wurde sie vom Künstler Martin Grasser.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 25.11.2022, 23:47 Uhr

Die Kunstwerke von Martin Grasser überzeugen durch ihr minimalistisches Design und die kraftvollen Farben

Die limitierte Kollektion von NFTs ist ab dem 6. Dezember erhältlich. Die Motive beziehen sich auf die Nitto ATP Finals 2022. Das erste generative Kunstprojekt der Tour wird offizielle In-Match-Daten erfassen, um einzigartige Kunstwerke zu schaffen. Martin Grasser aus San Francisco lässt seine Werke die Geschichte eines siegreichen Spiels der Finals erzählen. Die Tennisbälle auf farbigem Hintergrund sind dabei nicht willkürlich ausgewählt, sondern stellen zum Beispiel den Championship-Point dar.

Wie die Kunstwerke zu Stande kamen

Offizielle Tennisdaten ermöglichen es, die genaue Position, Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung des Balls darzustellen. Martin Grasser äußerte sich zum Projekt: „Kunst steckt in allem – in einer Zeitung, einem Brief, einem Schwung bei einem Tennismatch. Diese gewöhnlichen Gegenstände und Momente können in einfache Bestandteile zerlegt und zu komplexeren Sprachen wieder zusammengesetzt werden.“ Wenn ein Interessent ein Werk erwirbt, kann er danach auch einen physischen Druck bestellen. Sobald die NFTs auf dem Sekundärmarkt eingetauscht werden, geht ein Prozentsatz dieser Verkäufe direkt an eine Mental-Health Organisation.

Innovation auf ganzer Linie

Der Hauptgeschäftsführer von FIT Servici, Marco Martinasso, lobte das perfekte Zusammenspiel. Sowohl die Nitto ATP Finals als auch digitale Kunst seien sehr innovativ. Er freue sich, dass Fans nun besondere Momente aus Turin besitzen und sich daran erfreuen können.

Um mehr über das Projekt zu erfahren und ein NFT (ab dem 6.12.) zu kaufen, besuchen Sie www.art.tennis.