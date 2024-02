ATP Los Cabos: Alexander Zverev kehrt als klarer Favorit zurück

Alexander Zverev steigt beim ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos wieder ins Alltagsgeschäft ein. Der Deutsche startet dort als Nummer eins.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2024, 13:09 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev startet in Los Cabos als Favorit

Alexander Zverev hat noch ein paar Tage Zeit, um sich auf die Bedingungen in Los Cabos einzustellen. Als Nummer eins genießt Zverev im 28er-Raster bekanntlich ein Freilos zum Auftakt, frühestesn am Mittwoch sollte er tatsächlich in die Bütt gehen müssen. Der Gegner wird dann entweder Yoshihito Nishioka oder ein Qualifikant sein. In jedem Fall eine Aufgabe, die ein Zverev in Normalform meistern wird.

Aber was ist schon die Normalform? Zverev hat das Jahr mit dem Sieg beim United Cup ja sehr gut begonnen, stand danach mit einem Bein schon im Endspiel der Australian Open. Und gab gegen Daniil Medvedev den Sieg nach einer 2:0-Satzführung noch aus der Hand. Medvedev widerfuhr dasselbe Schicksal zwei Tage später im Endspiel gegen Jannik Sinner. Während der Russe aber weiterhin pausiert und seinen Titel in Doha nicht verteidigt, steigt Zverev also nun in Los Cabos wieder ein. Bevor es in der Woche darauf zu einem seiner Lieblingsturniere geht, nach Acapulco nämlich.

Zverev im Viertelfinale planmäßig gegen Safiullin

Die Konkurrenz beim ersten der beiden mexikanischen Events ist überschaubar gefährlich. Holger Rune hat kurzfristig abgesagt, der junge Däne hat im Moment aber ohnehin mehr mit sich selbst als mit seinen Gegnern zu kämpfen. Dasselbe gilt auch für Stefanos Tsitsipas, der ganz unten aus dem Tableau grüßt. Planmäßiger Viertelfinalgegner von Zverev ist Roman Safiullin, es könnte aber auch Jack Draper werden.

Casper Ruud ist auch mit am Start, er geht als Nummer vier ins Rennen. Davor ist noch Alex de Minaur gereiht. Hinter das mögliche Abschneiden des Ausraliers, der im vergangenen Jahr in Los Cabos im Finale gegen Tsitsipas verloren hatte (allerdings noch im Sommer), darf man aber ein Fragezeichen setzen - denn de Minaur ist heute noch im Endspiel von Rotterdam gegen Jannik Sinner gefordert.

Hier das Einzel-Tableau in Los Cabos