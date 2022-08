ATP Los Cabos: Daniil Medvedev nach Wimbledon-Pause erfolgreich zurück

Der Russe Daniil Medvedev ist mit einem Zweisatz-Erfolg über den australischen Qaulifikanten Rinky Hijikata in das ATP-World-Tour-250-Turnier von Los Cabos gestartet und steht im Viertelfinale.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.08.2022, 08:12 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht beim Hartplatzturnier von Los Cabos im Viertelfinale

Daniil Medvedev hat sechs Wochen nach seinem letzten Auftritt die Vorbereitung auf seine Titelverteidigung bei den US Open erfolgreich aufgenommen. Der 26 Jahre alte Russe setzte sich nach seiner unfreiwilligen Wimbledon-Pause im mexikanischen Los Cabos mit 6:4, 6:3 gegen den australischen Außenseiter Rinky Hijikata durch und fuhr damit den 250. Sieg seiner Karriere ein.

"Wenn es mir nicht jemand vor ein paar Tagen gesagt hätte, hätte ich davon nichts gewusst", sagte Medvedev anschließend zu seinem Meilenstein: "Es ist schön. Aber ich will mehr."

Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte Medvedev aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York ab dem 29. August wird er aber wieder zu den Favoriten zählen. Im vergangenen Jahr hatte er dort im Finale Novak Djokovic besiegt und den ersten Majortriumph seiner Karriere gefeiert.

Nach dem ersten Vorbereitungsmatch zeigte sich Medvedev nun zufrieden. "Es ist definitiv nicht einfach, nach so einer Pause wieder loszulegen, vor allem, wenn man sein erstes Match auf einem Hartplatz seit langer Zeit spielt", sagte der Moskauer, der nun auf den Litauer Ricardas Berankis trifft.

