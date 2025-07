ATP Los Cabos: Denis Shapovalov stürmt zum Titel

Denis Shapovalov hat mit einem überzeugenden 6:4 und 6:2 gegem Aleksandar Kovacevic den Titel beim ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2025, 07:07 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov hat das Turnier in Los Cabos gewonnen

Die Erfolgserlebnisse waren in der Saison 2025 für Denis Shapovalov eher rar gesät. Mit einer großen Ausnahme: In Dallas, immerhin ein Event der 500er-Kategorie, gewann der Linkshänder den Titel, besiegte auf dem Weg dorthin neben anderen auch Taylor Fritz, Tommy Paul und im Finale Casper Ruud. Danach ging es in Acapulco noch bis ins Halbfinale. Ansonsten aber? Folgte eine Enttäuschung der anderen, zuletzt gab es in Wimbledon ein Erstrunden-Aus gegen Mariano Navone.

In Los Cabos flammte das große Können von Shapovalov in der laufenden Woche wieder auf. Denn der 26-Jährige holte mit einem sicheren 6:4 und 6:2 gegen Alexander Kovacevic aus den USA das vierte Championat seiner Karriere: nach Stockholm 2019, Belgrad im vergangenen Herbst und eben Dallas vor ein paar Monaten.

Shapovalov ohne Satzverlust

Damit blieb Shapovalov, in Los Cabos an Position drei gestartet, während des gesamten Turniers ohne Satzverlust. Was angesichts der weniger prominenten Gegner (Govind Nada, Tristan Schoolkate, Ben Walton und Aleksandar Kovacevic) relativiert werden muss. Aber: Finalkontrahent Kovacevic hatte gestern ja Turnierfavorit Andrey Rublev besiegt.

Für Kovacevic geht es übrigens in Washington gleich weiter. Denis Shapovalov verzichtet auch einen Start beim ATP-Tour-500-Turnier in der amerikanischen Hauptstadt.

