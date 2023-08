ATP Los Cabos: Stefanos Tsitsipas beendet Titelflaute

Stefanos Tsitsipas hat das ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos gewonnen. Der Grieche besiegte im Endspiel Alex de Minaur mit 6:3 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.08.2023, 08:56 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas mit seiner zehnten Trophäe

Endslich ist Stefanos Tstitsipas als Turniersieger zweistellig! Mehr als ein Jahr lang musste der Grieche warten, bis es nach dem Triumph auf Mallorca endlich wieder mit einem Championat geklappt hat. In Los Cabos wusste Tsitsipas jedenfalls von Beginn an zu überzeugen, hatte lediglich im Viertelfinale gegen Nicolas Jarry Probleme.

Die Siege gegen John Isner, Borna Coric und im Endspiel gegen Alex de Minaur fielen jedenfalls überzeugend aus. Was im Fall von de Minaur keine Überraschung ist: Tsitsipas führt im Head-to-Head nach dem samstäglichen 6:3 und 6:4 nun mit 10:0 gegen den Australier. In der ATP-Weltrangliste wird der 24-jährige Athener nun Casper Ruud überholen, auf Position vier vorstoßen.

Tsitsipas und de Minaur in Toronto

Für de Minaur war es die erste Niederlage auf mexikanischem Boden in diesem Jahr. Im Februar hatte er das Turnier in Acapulco für sich entscheiden können.

Zeit zu feiern oder auch nur einmal kurz durchzuschnaufen bleibt beiden Spielern keine: Denn es geht ja schon am Montag in Toronto weiter. Alex de Minaur startet da gleich gegen Cameron Norrie. Und Stefanos Tsitsipas, an Position vier gesetzt, wartet entweder auf Gael Monfils oder Christopher Eubanks. Gegen den US-Amerikaner hatte er zuletzt in Wimbledon verloren.

Hier das Einzel-Tableau in Los Cabos