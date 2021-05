ATP Lyon: Dominic Thiem - Vorsicht vor Cameron Norrie

Dominic Thiem beginnt am Donnerstag seinen Angriff auf einen zweiten Titel beim ATP-Tour-250-Turnier in Lyon. Der Auftakt gegen den Briten Cameron Norrie könnte schon anspruchsvoll werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 16:44 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie hat Dominic Thiem schon einmal gequält

Am Dienstag waren die Tribünen in Lyon noch abgedeckt, wenn überhaupt jemand an die Wettkampfplätze rangekommen war, dann die Coaches oder die Spielerkollegen. Einen Tag später hat sich nicht nur die Sonne zurückgemeldet, auch ein paar Fans durften die Partien beobachten. Neben den Teilnehmern, die noch im Wettbewerb verblieben sind. Dass nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit der Regen zurückkam, war für alle Beteilgten natürlich unerfreulich.

Richard Gasquet jedenfalls hat sich schon am Dienstag durchaus interessiert die Schlussphase des Matches der beiden Youngster Lorenzo Musetto und Félix Auger-Aliassime gegeben. Und sicherlich auch aufmerksam registriert, dass sein alter Davis-Cup-Kumpel Gael Monfils den ersten Match-Sieg seit Dubai 2020 eingefahren hat. Unter der Anleitung des österreichischen Coaches Richard Ruckelshausen, der Monfils anstelle von Coach Günter Bresnik schon nach Australien begleitet hatte.

Thiem mit drei Drei-Satz-Erfolgen 2018

Apropos Bresnik: Der war 2018 noch an der Seite von Dominic Thiem in Lyon unterwegs, die Woche vor Roland Garros wurde damals mit dem Turniersieg gekrönt. Wer sich aber erinnern kann: Es war keine leichte Geburt. Ab dem Viertelfinale musste Thiem jeweils über drei Sätze gehen, zunächst gegen Guillermo Garcia-Lopez, dann gegen Dusan Lajovic, im Endspiel schließlich gegen Gilles Simon. Letzterer immerhin so etwas wie ein Lieblingsgegner von Thiem.

In diesem Jahr startet Österreichs Nummer eins, der auch die Setzliste des ATP-Tour-250-Turniers anführt, gegen Cameron Norrie. Der Brite setzte sich in Runde eins im Linkshänder-Duell gegen Corentin Moutet durch - und wird Thiem eines sicherlich nicht geben: viel Rhythmus. Norrie legt sein Spiel eher unorthodox an, hat es damit 2019 bis auf Position 41 der ATP-Charts geschafft, im Moment rangiert er acht Plätze dahinter.

Norrie scheitert in Barcelona an Nadal

Der 25-jährige Norrie, geboren in Südafrika, ist erst 2017 in den Profizirkus eingestiegen. Und hat in den letzten Wochen respektable Leistungen hingelegt: In Estoril ging es bis ins Endspiel, dort war Albert Ramos-Vinolas zu stark. Wenige Tage zuvor hatte Norrie das Viertelfinale von Barcelona erreicht, wo er an Rafael Nadal scheiterte.

Dominic Thiem hatte diese beiden Turnierwochen ausgelassen, wie auch jene von Monte Carlo, war erst in Madrid wieder auf das Tour-Karussell aufgesprungen. Mit zunächst gutem Erfolg, in der spanischen Hauptstadt kam Thiem bis ins Halbfinale, verlor dort gegen Alexander Zverev. In Lyon sollten Ansprüche hinsichtlich des Endergebnisses noch höher sein, auch wenn schon im Viertelfinale unangenehme Gegner wie Jannik Sinner oder Aslan Karatsev warten könnten. Zunächst aber muss sich Dominic Thiem am Donnerstag (live im Stream bei TennisTV.com und in unserem Liveticker) mit Cameron Norrie befassen. Nicht zum ersten Mal: 2018 in Acapulco haben sich die beiden schon einmal getroffen. Und Thiem musste lange kämpfen, gewann schließlich mit 6:3, 5:7 und 7:5.

Hier das Einzel-Tableau in Lyon