ATP Lyon: Felix Auger-Aliassime zieht vor Viertelfinale zurück - French Open in Gefahr?

Sorgen um Felix Auger-Aliassime: Der Kanadier konnte zu seinem Viertelfinalmatch in Lyon aufgrund von Schulterproblemen nicht antreten. Sind nun sogar die French Open in Gefahr?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.05.2023, 19:26 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime laboriert an Schulterproblemen

Rückschlag für Felix Auger-Aliassime: Der Weltranglistenzehnte konnte beim ATP-250-Turnier in Lyon aufgrund von Problemen an der rechten nicht zu seinem Viertelfinalduell gegen Arthur Fils antreten. "Ich habe seit Montag Schmerzen in der Schulter. Ich dachte, es sei nichts und es würde immer besser werden", erklärte der Kanadier.

Am Donnerstag habe sich die Situation aber geändert: "Heute beim Aufwärmen spürte ich zu viele Schmerzen, um wettbewerbsfähig zu sein und das Turnier fortzusetzen." Bei der Verletzung handle es sich um eine Entzündung im Bereich des Schlüsselbeins, so Auger-Aliassime. Er werde am Freitag nach Paris reisen, um weitere Untersuchungen durchführen zu lassen.

Ob sein Start bei den am Sonntag beginnenden French Open gefährdet ist, konnte Auger-Aliassime nicht beurteilen. Hinsichtlich seiner Teilnahme am zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres gab sich der 22-Jährige aber "optimistisch". Auger-Aliassime würde in der ersten Runde auf Fabio Fognini treffen.

In Lyon konnte Fils nach Mikael Ymers Ausraster im Achtelfinale unterdessen erneut Kräfte sparen. Der Franzose bekommt es am Freitag im Halbfinale mit Brandon Nakashima zu tun. Im zweiten Semifinale stehen sich Cameron Norrie und Francisco Cerundolo gegenüber.

