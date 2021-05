ATP Lyon - Finale: Stefanos Tsitsipas vs Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas will gegen Cameron Norrie seinen zweiten Sand-Titel 2021 holen - das Spiel gibt's ab 14 Uhr live im Stream auf TennisTV sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 09:44 Uhr

Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 5) ist seiner Favoritenstellung beim 250er-Turnier in Lyon bislang gerecht geworden. Der an zwei gesetzte Grieche schlug Tommy Paul, Yoshihito Nishioka und Lorenzo Musetti und steht in seinem dritten Finale auf roter Asche in 2021 - in Monte Carlo hatte er den Titel geholt.

Gegner Cameron Norrie (ATP-Nr. 49) hat das Traumfinale gegen Dominic Thiem früh unmöglich gemacht, auch Corentin Moutet, Arthur Rinderknech und Karen Khachanov räumte er aus dem Weg.

Es ist das erste offizielle Match der beiden gegeneinander, beim Hopman Cup 2019 hatte Norrie mit 7:6 (8), 6:4 gewonnen.

Wann kommt Tsitsipas gegen Norrie?

Das Lyon-Finale zwischen Stefanos Tsitsipas und Cameron Norrie ist für 14 Uhr angesetzt. TennisTV überträgt im Livestream, wir haben den Matchtracker für euch.