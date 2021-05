ATP Lyon: Forza, Italia! Sinner schlägt Karatsev, Musetti schon im Viertelfinale

Zwei Siege für die italienischen Teenager Jannik Sinner und Lorenzo Musetti am Mittwoch beim ATP-Tour-250-Turnier in Lyon. Musetti steht schon unter den letzten acht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 17:47 Uhr

© Getty Images Lorenzo Musetti hat in Lyon die Nerven behalten

Das Match zwischen Karatsev und Sinner nahm einen eigenartigen Verlauf: Der Russe gewann den ersten Durchgang mit 6:0 - auch wenn das Ergebnis nicht ganz dem Spielverlauf entsprach, so bleibt doch festzuhalten: Jannik Sinner konnte bei eigenem zweiten Aufschlag keinen einzigen Punkt gewinnen.

Im zweiten Akt führte Sinner schnell mit 4:0, Karatsev hatte mehrere Chancen, ein Comeback zu schaffen. Das 6:3 für Sinner wurde auch von den meisten der Fans (zugelassen sind pro Tag 500) gefeiert - die französischen Zuschauer wollten mehr Tennis sehen.

Musetti schlägt Korda

Beim Stand von 2:1 für Karatsev im entscheidenden Satz setzte aber zunächst einmal der Regen ein. Und sorgte für eine einstündige Unterbrechung. Sinner hatte im siebten Spiel zwei Breakmöglichkeiten, Karatsev wehrte offensiv und mutig ab. Der Halbfinalist der Australian Open fand dann seinerseits eine Chance zum Break vor, schlug aber drei Rückhandbälle in Folge ins Aus. Wenige Augenblicke machte es Sinner besser - nach 2:26 Stunden Spielzeit holte sich der Teenager das entscheidende Break und servierte zum 0:6, 6:3 und 6:4 aus. Und revanchierte sich damit für die in Dubai erlittene Niederlage.

Im ersten Match des Tages hatte sich Lorenzo Musetti - wie schon am Dienstag gegen Félix Auger-Aliassime - auch im Achtelfinale in drei Sätzen behaupten können. Musetti besiegte in einem Duell zweier #NextGen-Spieler Sebastian Korda mit 6:3, 1:6 und 6:4. Der 19-jährige Italiener hat damit als erster Spieler das Viertelfinale erreicht. Und wartet dort auf den Sieger der Partie zwischen David Goffin und Aljaz Bedene.

Die beiden topgesetzten Spieler, Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas, greifen erst am Donnerstag ins Spielgeschehen ein.

