ATP Lyon: Holger Rune greift nach zweitem Titel im Mai

Holger Rune hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Lyon das Halbfinale erreicht. Zwei Siege fehlen dem jungen Dänen noch zum zweiten Titel seiner Karriere. Den ersten hat er zu Beginn dieses Monats in München geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.05.2022, 21:35 Uhr

© Getty Images Holger Rune fehlen in Lyon noch zwei Siege zum zweiten Karriere-Titel

Zugegeben: Den Triumph von Holger Rune in München im Mai zu verankern ist ein wenig frech. Schließlich fand nur das Endspiel im laufenden Monat statt. Das aber entschied Rune gegen einen geschwächten Botic van de Zandschulp für sich, durfte neben einer Lederhose und dem Siegerscheck auch ein formidables Auto in Empfang nehmen. Zu dessen Bewegung dem 19-Jährigen aber noch der Führerschein fehlt.

In Lyon ist kein Gefährt als Hauptpreis ausgelobt, Holger Rune würde den Turniersieg dennoch gerne mitnehmen. Als Schub für die French Open. Im vergangenen Jahr hat Stefanos Tsitsipas in Lyon gesiegt, der Grieche erreichte danach das Halbfinale in Roland Garros. Ganz so frech wird Rune wohl noch nicht in das zweite Major des Jahres starten. Und noch hat er den Titel in Lyon ja auch nicht gewonnen. Denn zunächst wartet das Halbfinale gegen Turnierfavorit Cameron Norrie, der gegen Sebastian Baez 2:40 Stunden lang auf dem Court stand.

Rune von Krämpfen geplagt

Im Viertelfinale gegen den Franzosen Manuel Guinard, der früher am Tag sein Match gegen Michael Mmoh erst zu Ende spielen musste, konnte sich Rune gerade so noch über die Zeit retten. Und wurde schon vor dem Matchball von Krämpfen geplagt.

In der unteren Tableau-Hälfte spielen am heutigen Freitag der an Position vier gesetzte Alex de Minaur und Alex Molcan um den zweiten vakanten Finalplatz. Molcan bezang am Donnerstag Federico Coria sicher mit 6:3 und 6:2, de Minaur profitierte nach gewonnenem ersten Satz von der Aufgabe des Japaners Yosuke Watanuki.

Hier das Einzel-Tableau in Lyon