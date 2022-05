ATP Madrid: Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 3) trifft im Achtelfinale des Masters-Turniers in Madrid auf Lorenzo Musetti. Das Match gibt's ab ca. 15.30 Uhr live im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.05.2022, 11:26 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Lorenzo Musetti

Alexander Zverev ist als Titelverteidiger in Madrid am Start, zwei Mal hat er bereits hier gewonnen: 2018 im Finale gegen Dominic Thiem und im Vorjahr gegen Matteo Berrettini.

In diesem Jahr allerdings lief vieles noch nicht rund bei Zverev, zuletzt setzte es eine frühe Niederlage in München, in einem Spiel, das Zverev als schlechtestes der letzten Jahre bezeichnete.

Gelingt Zverev in Madrid der Turnaround? Gegen Marin Cilic hat er zum Auftakt in drei Sätzen gewonnen, nachdem er im ersten Durchgang den Fokus verloren hatte - hier lag Zverev bereits mit 4:2 in Führung, bevor der Kroate vier Games in Folge machte. Am Ende aber habe er "gut gespielt", so der Hamburger. 4:6, 6:4, 6:4 hieß es am Ende für Zverev

Lorenzo Musetti: Mit Sieg über Sebastian Korda ins Achtelfinale

Gegner Lorenzo Musetti kam aus der Qualifikation, ist aktuell auf Platz 63 im ATP-Ranking notiert. Und hat am Mittwoch mit einem Sieg über Sebastian Korda (6:4, 6:3) beeindruckt.

Es ist das erste Match zwischen Zverev und Musetti auf der Tour.

Musetti, erst 20 Jahre alt, ist einer der vielversprechenden Youngsters auf der Tour, neben Jannik Sinner einer der großen Hoffnungsträger aus Italien. Und einer mit einer wundervollen einhändigen Rückhand.

Wann kommt Zverev gegen Musetti?

Das Achtelfinale beim Masters-Turnier in Madrid ist als drittes Match im Arantxa Sanchez Stadium angesetzt, dem zweitgrößten in Madrid, als drittes Spiel nach 12 Uhr. Beginn ist aber nicht vor 15.30 Uhr. Sky überträgt live im TV und Livestream, wir sind im Liveticker für euch dabei!