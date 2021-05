ATP Madrid: Matteo Berrettini folgt Alexander Zverev ins Finale

Matteo Berrettini steht nach einem Sieg über den Norweger Casper Ruud im Finale des ATP-Masters-1000-Events von Madrid.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 22:32 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Matteo Berrettini steht in Madrid im Finale

Matteo Berrettini ist also der finale Gegner von Alexander Zverev auf dessen Weg zum zweiten Titel beim ATP-Masters-Event von Madrid. Der Italiener besiegte am Samstagabend den norwegischen Sandplatzspezialisten Casper Ruud in zwei Sätzen.

Am Ende reichten dem Römer zwei Breaks. Das erste gegen Ende des ersten Durchgangs, welches Berrettini - der bereits das gesamte Turnier über hervorragende Aufschlagleistungen ablieferte - zum Satzgewinn transportieren konnte.

Berrettini triumphiert in Belgrad

Im zweiten Durchgang gelang Berrettini im siebenten Spiel dank einer wuchtigen Vorhand - das nächste Charakteristikum im Spiel des Itralieners - das vorentscheidende Break. Mit 6:4 machte Berrettini schließlich auch in Satz zwei den Sack zu.

Berrettini bestätigt damit seine starke Form, erst vor wenigen Wochen hatte der 25-Jährige in Belgrad triumphiert. Nun gilt es also Alexander Zverev, der am Samstag Dominic Thiem aus dem Turnier kegelte, zu bezwingen, will Berrettini nun auch seinen größten Karrieretitel nachlegen.