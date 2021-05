ATP Madrid: Rafael Nadal lässt Carlos Alcaraz keine Chance

Rafael Nadal hatte mit Carlos Alcaraz an dessem Geburtstag wenig Mitleid. In zwei deutlichen Sätzen löste der Sandplatzkönig sein Achtelfinalticket beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.05.2021, 17:13 Uhr

Es war ein verfrühtes Geschenk, das sich Carlos Alcaraz wenige Stunden vor seinem 18. Geburtstag machen sollte. Der spanische Jungspund spielte sich nämlich beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid in die zweite Runde und hatte damit die Chance, gegen den Sandplatzkönig der letzten Jahre - und ganz nebenbei sein großes Idol - Rafael Nadal anzutreten. Und das ausgerechnet an seinem Freudentag.

Großen Grund zur Feierlaune ob der Entwicklung des Matches gegen den Weltranglistenzweiten dürfte Carlos Alcaraz dann jedoch keinen gehabt haben. Nadal, der erst vor wenigen Tagen beim ATP-500-Event von Barcelona obsiegt hatte, ließ gleich in den ersten Minuten des spanischen Generationenduells wenig Zweifel aufkommen, breakte Alcaraz früh und stellte nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 6:1 auf 1:0.

Nadal bleibt unantastbar

An dieser Tonart änderte sich auch zum Start in den zweiten Satz wenig. Zwar zeigte sich Carlos Alcaraz nun etwas kompetitiver, auf dem Scoreboard schlug sich das zunächst jedoch nicht nieder. Erneut schaffte Nadal ein frühes Break und zog schnell auf 3:0 davon. Zwar gelang dem 18-Jährigen noch einmal ein Rebreak, Nadal zeigte sich davon aber einigermaßen unbeeindruckt - und machte schließlich mit 6:2 in Satz zwei den Deckel drauf.

In der Runde der letzten 16 wartet nun der Sieger des Aufeinandertreffens zwischen Alexei Popyrin und Jannik Sinner auf Nadal. Zu letzterem hat der Mallorquiner unterdessen eine äußerst gute Beziehung, schnappte sich den italienischen Jungspund etwa für die Quarantäne, die es vor den Australian Open abzusitzen galt. Im Viertelfinale könnte Alexander Zverev auf den 20-fachen Grand-Slam-Sieger warten.