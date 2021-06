ATP Mallorca: Alle Infos, Spieler, TV, Preisgeld

Von 19. bis 26. Juni werden in Santa Ponsa erstnals die Mallorca Championships, ein ATP-Tour-250-Turnier, ausgetragen. Alle Infos findet Ihr hier. FILA fungiert als Hauptausstatter des Turniers.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.06.2021, 13:46 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat auf Mallorca starke Konkurrenz

Welche Spieler sind am Start?

Dominic Thiem wird auf Mallorca seinen Einstieg in die Rasensaison 2021 geben. Kurzfristig hat auch Daniil Medvedev noch genannt. In der Einzel-Konkurrenz könnten die beiden Top-Ten-Spieler auf harte Gegner wie den spanischen Altmeister Feliciano Lopez oder dessen Landsmann Pablo Carreno Busta treffen. Ebenfalls am Start wird Casper Ruud, der aufstrebende junge Norweger sein. Sensationell ist auch das Doppel besetzt: Novak Djokovic hat genannt, wird sich in Santa Ponsa auf Wimbledon vorbereiten.

Wer ist der Turnierdirektor?

Mit Toni Nadal hat Veranstalter Edwin Weindorfer einen der renommiertesten spanischen Tenniscoaches, der zudem die Akademie seines Neffen Rafael Nadal leitet, an Land gezogen.

Wie viel Preisgeld wird ausgespielt?

Insgesamt sind für die Teilnehmer im Einzel und im Doppel 783.655.- Euro an Preisgeld ausgelobt.

Wo wird gespielt?

Das ATP-Tour-250-Turnier wird im Mallorca Country Club ausgetragen. Dort haben die Veranstalter von der e I motion Group den neuen Center Court mit einem Schaukampf zwischen Goran Ivanisevic und Tommy Haas eingeweiht. FILA fungiert als Hauptausstatter des Turniers - und rüstet neben der deutschen Legende Haas auch Dusan Lajovic aus Serbien aus.

Wo gibt es das Turnier im TV und Livestream?

Die Mallorca Championships gibt es im TV und Livestream bei Sky Austria (kommentiert werden allerdings lediglich die Matches von Dominic Thiem) und bei tennistv.com.