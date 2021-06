ATP Mallorca: Auch Daniil Medvedev kommt nach Santa Ponsa

Mit Daniil Medvedev hat ein zweiter Top-Ten-Spieler seine Zusage für das ATP-Tour-250-Turnier auf Mallorca, das vom 19. bis zum 26. Juni erstmals über die Bühne gehen wird, gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2021, 11:34 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Daniil Medvedev braucht vor Wimbledon noch ein paar Matches auf Rasen

Nächster Topstar für die Mallorca Championships in Santa Ponsa: Daniil Medvedev, Weltranglisten-Zweiter, hat nach seinem Erstrunden-Aus gegen Jan-Lennard Struff in HalleWestfalen entschieden, kurzfristig noch einen Auftritt auf Rasen einzuschieben. Und wird ab dem kommenden Montag in Mallorca Country Club um den Titel beim erstmals ausgetragenen ATP-Tour-250-Turnier mitspielen. Damit nimmt Medvedev Dominic Thiem gewissermaßen auch die Bürde des Turnierfavoriten: Denn Stand jetzt wird Daniil Medvedev als Nummer eins in die Veranstaltung gehen.

Es sei denn, Novak Djokovic entscheidet sich doch noch kurzfristig für ein Antreten im Einzel. Für das Doppel hat der mittlerweile 19-malige Grand-Slam-Champion ja genannt, für Djokovic steht natürlich die Vorbereitung auf Wimbledon im Vordergrund.

Mit dabei werden auch der starke Norweger Casper Ruud oder auch die beiden Lokalmatadoren Feliciano Lopez und Pablo Carreno Busta sein.