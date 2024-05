ATP: Mallorca-Comeback von Dominic Thiem

Dominic Thiem macht auf seiner Abschiedstour von den Tennis-Bühnen dieser Welt in Mallorca Station! Der US-Open-Sieger des Jahres 2020 erhält für das vom 22. bis 29. Juni stattfindende ATP-Rasenturnier eine Wildcard für das Hauptfeld.

von PM

zuletzt bearbeitet: 29.05.2024, 12:46 Uhr

© Paul Zimmer Dominic Thiem kehrt nach Mallorca zurück

Die Mallorca Championships presented by waterdrop in Santa Ponça werden wohl eine der letzten Möglichkeiten sein, um Dominic Thiem noch einmal auf Rasen spielen zu sehen. An selber Stelle hatte er 2021 in seiner Achtelfinal-Partie gegen den Franzosen Adrian Mannarino jene Handgelenksverletzung im rechten Schlagarm erlitten, die der Österreicher vor Kurzem als einen der Gründe anführte, warum er seine große Karriere nach dieser Saison beenden wird.

„Ich freue mich schon sehr darauf, noch einmal in Mallorca zu spielen. Wenn ich dort auf den Platz gehe, werde ich sicher nicht an die Verletzung denken, sondern da werden die zahlreichen positiven Dinge überwiegen, die ich mit Mallorca in Verbindung bringe. Ich mag die Insel, dazu bietet der Schauplatz im Mallorca Country Club ein perfektes Ambiente für das Turnier. Ich hoffe auf die Unterstützung vieler österreichischer Fans, die in der Turnierwoche ihren Urlaub in Mallorca verbringen“, erklärt Thiem.

Einen seiner 17 ATP-Turniersiege hat Thiem auf Rasen gefeiert. 2016 besiegte er auf dem Stuttgarter Weissenhof im Endspiel den deutschen Lokalmatador Philipp Kohlschreiber, nachdem er zuvor im Semifinale den achtfachen Wimbledon-Champion Roger Federer in einem packenden Dreisatz-Match bezwungen hatte.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Dominic Thiem in diesem Jahr zu den Mallorca Championships zurückkehrt. Mit seinem Triumph bei den US Open, 17 Turniersiegen auf der ATP-Tour und vielen unvergesslichen Momenten hat er das Tennis-Geschehen in den vergangenen Jahren ganz entscheidend mitgeprägt“, betont Turnierveranstalter Edwin Weindorfer.

Thiem ist übrigens nicht der einzige Österreicher, der Ende Juni bei dem mit 1.005.340 Euro dotierten ATP-Rasenturnier auf der spanischen Ferieninsel antreten wird. Mit dem aktuellen Weltranglisten-45. Sebastian Ofner wird auch die rot-weiß-rote Nummer eins bei den Mallorca Championships presented by waterdrop aufschlagen. Dazu haben mit dem französischen Tennis-Entertainer Gael Monfils und dem unberechenbaren Italiener Fabio Fognini zwei der schillerndsten Spieler auf der ATP-Tour für das letzte Turnier vor dem Rasen-Klassiker in Wimbledon genannt, wobei Fognini ebenfalls mit einer Wildcard am Start sein wird.

Die Setzliste wird von US-Jungstar Ben Shelton (ATP-Nummer 15) vor den beiden Franzosen Ugo Humbert (ATP-16) und Adrian Mannarino (ATP-22) sowie dem Chilenen Alejandro Tabilo (ATP-24) angeführt. Ebenfalls mit dabei ist der aufstrebende Tscheche Tomas Machac, der in der Vorwoche im Semifinale des ATP-250-Turniers in Genf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic besiegt hat. Titelverteidiger ist der US-Amerikaner Christopher Eubanks. Mit Pedro Martinez, Roberto Carballes Baena und Jaume Munar sind drei spanische Lokalmatadore im Hauptfeld vertreten, mit Dominik Koepfer auch ein Deutscher.