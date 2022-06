ATP Mallorca: Daniel Altmaier - Unterstützung von DFB-Ass Jonas Hofmann

Daniel Altmaier hat bei den Mallorca Championships das Achtelfinale erreicht, in dem er heute gegen Sebastian Baez antritt. Dabei erhielt der Deutsche prominente Unterstützung von der Tribüne.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2022, 09:25 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Daniel Altmaier am Dienstag bei den Mallorca Championships

Der Einstieg in die Rasensaison 2022 ist für Daniel Altmaier nicht nach Wunsch verlaufen. Was angesichts der Gegner in Stuttgart und HalleWestfalen aber auch nicht weiter verwunderlich war: Beim TC Weissenhof musste Altmaier gegen Oscar Otte ran, die Niederlage fiel in zwei Tiebreaks äußerst knapp aus. In Halle stand dann Nick Kyrgios auf der anderen Seite des Netzes, der Australier ist bekanntermaßen ein Rasenspezialist.

Bei den Mallorca Championships hat es am Dienstag endlich geklappt für Altmaier, der als Nummer 64 der ATP-Charts als der aktuell drittbeste deutsche Spieler hinter dem verletzten Alexander Zverev und eben Oscar firmieren darf. Altmaier gewann gegen Dusan Lajovic mit 7:5 und 7:6 (2), darf heute gegen Sebastian Baez aus Argentinien ran. Jenen Baez, der in Roland Garros gegen Alexander Zverev einen Matchball nicht verwerten konnte.

Altmaier hat keine Probleme mit der Hitze

Den Auftritt gegen Lajovic bewertete Altmaier positiv. „Im Großen und Ganzen war es ein solides Match. wenn auch nicht ganz einfach: Wir haben jetzt innerhalb von drei Wochen drei verschiedene Rasenarten gehabt, aber ich habe mich ganz gut adaptiert“, erklärte der 23-Jährige nach dem Match.

Die hohen Temperaturen im Mallorca Country Club steckt Daniel Altmaier ohne größere Probleme weg. „Mir liegt das eigentlich sehr gut, in Antalya gab es ja ein ähnliches Turnier. Daran kann ich mich gut erinnern, weil ich da meinen ersten Sieg auf der ATP-Tour gefeiert habe. Aber hier auf Mallorca haben wir ein viel besseres Ambiente.“

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Jonas Hofmann am Dienstag bei den Mallorca Championships

Die prominente Unterstützung von DFB-Stürmer Jonas Hofmann hat Daniel Altmaier gerne mitgenommen: „Es ist immer schön, wenn andere Sportler sich auch für Tennis interessieren.“ Hofmann, Stürmer bei Borussia Mönchengladbach, hat übrigens sehr erfolgreiche Wochen hinter sich. Mit wichtigen Toren gegen England und Ungarn.

Hier das Einzel-Tableau in Mallorca