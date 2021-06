ATP Mallorca: Daniil Medvedev gewinnt Premiere in Santa Ponca

Daniil Medvedev hat den Titel beim ATP-Tour-250-Turnier auf Mallorca gewonnen. Der Russe besiegte im Endspiel Sam Querrey aus den USA mit 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2021, 17:25 Uhr

© Manuel Queimadelos Daniil Medvedev - Turniersieger auf Mallorca

Die Mallorca Championships haben ihren ersten Sieger - und der hat die gesamte Turnierwoche lang von ganz oben im Tableau gegrüßt: Daniil Medvedev, eigentlich kein Spezialist für den Rasen, holte sich den Titel im Mallorca Country Club mit einem souveränen 6:4 und 6:2 gegen Sam Querrey. Für den 25-jährigen Moskauer ist es der elfte Titel insgesamt, der zweite in der laufenden Saison nach dem Sieg in der Halle von Marseille.

Der Aufschlag, eigentlich Querreys größte Waffe, wurde dem US-Amerikaner in beiden Sätzen zum Verhängnis. Denn sowohl beim Break zum 3:4 in Durchgang eins wie auch im allersersten Spiel im zweiten Satz fabrizierte Querrey bei Breakball einen Doppelfehler. Und schaffte es nicht mehr, gegen den souveränen Aufschläger Medvedev zurückzukommen. Die Vorstellung von Medvedev war umso erstaunlicher, als dass der Weltranglisten-Zweite vergangene Woche in HalleWestfalen schon in Runde eins gegen Jan-Lennard Struff verloren hatte. In Wimbledon geht es für Medvedev am Dienstag gleich wieder gegen den deutschen Davis-Cup-Spieler.

Die Nummer zwei des 250er-Events, Dominic Thiem, hatte sich in seiner ersten Partie gegen Adrian Mannarino beim Stand von 5:2 im ersten Satz am Handgelenk verletzt und muss eine längere Pause einlegen.

Der Titel im Doppel ging an Simone Bolelli und Maximo Gonzalez, die am Samstag ihr Halbfinale gegen Marcus Daniell und Philipp Oswald mit 6:1 und 7:5 gewannen. Nachdem aber Novak Djokovic und dessen Partner Carlos Gomez Herrera zum Endspiel nicht mehr antraten, gingen Bolleli/Gonzalez mit dem Siegerpokal nach Hause.

Hier das Einzel-Tableau auf Mallorca