ATP Mallorca: Daniil Medvedev nach Sieg gegen Carreno Busta erster Finalist

Daniil Medvedev hat als erster Spieler das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers auf Mallorca erreicht. Der Weltranglisten-Zweite besiegte Pablo Carreno Busta mit 3:6, 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.06.2021, 18:31 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev freundet sich mit dem Rasentennis an

Geht Daniil Medvedev mit einem Erfolgserlebnis in das Wimbledon-Turnier 2021? Ein Sieg fehlt dem Russen nämlich noch, um auf Mallorca sein erstes Event auf Rasen zu gewinnen. Medvedev besiegte Pablo Carreno Busta im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Santa Ponca mit 3:6, 6:3 und 6:2. Im Finale am Samstag kommt es zum Treffen entweder mit Sam Querrey oder Adrian Mannarino.

Carreno Busta hatte gleich im ersten Spiel des Matches enorme Probleme, sein Service zu halten, Medvedev ließ mehrere Chancen auf das Break zum 1:0 aus. Und schenkte seinem Gegner unmittelbar im Anschluss gleich selbst eines. Der Lokalmatador servierte den Satz mit einigen Schwierigkeiten aus. Die Durchgänge zwei und drei folgten dem genau umgekehrten Muster. Nun war es Daniil Medvedev, derjeweils früh mit einem Break in Führung ging. Und diese bis zum schluss nicht aus der Hand gab.

Mit Blick auf seine Auslosung in Wimbledon wird der Weltranglisten-Zweite Selbstvertrauen brauchen. Denn wie schon in HalleWestfalen geht es gegen Jan-Lennard Struff. Und der hat Daniil Medvedev vor ein paar Tagen in einer knappen partie erstmals besiegen können.

