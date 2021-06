ATP Mallorca: Daniil Medvedev siegt im Einzel, Novak Djokovic im Doppel

Daniil Medvedev fuhr in der zweiten Runde des ATP-250-Turniers einen Zweisatzerfolg über Corentin Moutet ein. Novak Djokovic feierte in der Doppel-Konkurrenz an der Seite von Carlos Gomez-Herrera ebenfalls einen Auftakterfolg.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.06.2021, 18:38 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev schlug Corentin Moutet in zwei Sätzen

Nach seiner Auftaktniederlage in Halle/Westfalen gegen Jan-Lennard Struff nahm Daniil Medvedev für das ATP-250-Event auf Mallorca eine Wildcard an, um vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon noch etwas Spielpraxis auf Rasen zu sammeln - und dank seines Auftakterfolges über Corentin Moutet dürfte dieser Plan auch voll aufgehen.

Dabei erwischte der Weltranglistenzweite einen Fehlstart und sah sich im ersten Satz schnell mit einem 1:4-Rückstand konfrontiert. Danach ließ Medvedev aber nichts mehr anbrennen und setzte sich letztlich souverän mit 6:4 und 6:2 durch. Im Viertelfinale trifft er nun auf Casper Ruud, der Tennys Sandgren mit 6:3 und 6:4 schlug.

In der Doppel-Konkurrenz durfte sich indes Novak Djokovic über einen Erstrundenerfolg freuen. Der Weltranglistenerste, der auf der Baleareninsel nur im Doppel antritt, gewann an der Seite von Carlos Gomez-Herrera gegen Tomislav Brkic/Nikola Cacic nach Abwehr zweier Matchbälle mit 5:7, 6:4 und 13:11. Für die beiden geht es nun gegen die an Position eins gesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos

Hier das Einzel-Tableau auf Mallorca

Hier das Doppel-Tableau auf Mallorca