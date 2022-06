ATP Mallorca: Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas ziehen ins Viertelfinale ein

Mit Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas stehen die beiden topgesetzten Spieler beim ATP-250-Turnier auf Mallorca im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.06.2022, 19:32 Uhr

© GEPA pictures Daniil Medvedev besiegte Aslan Karatsev zum ersten Mal

Nach seinem Finaleinzug in Halle/Westfalen steht für Daniil Medvedev in dieser Woche das ATP-250-Turnier auf Mallorca an. Nach einem Freilos zum Auftakt traf der Weltranglistenerste in der zweiten Runde des Rasenevents auf "Angstgegner" Aslan Karatsev, gegen den Medvedev bislang alle drei Duelle verloren hatte.

Auf Mallorca durfte sich der 26-Jährige über seinen ersten Sieg freuen, für diesen musste er jedoch hart kämpfen. Letztlich setzte sich Medvedev mit 4:6, 6:3 und 6:2 durch. Er trifft nun auf Roberto Bautista Agut, der zu seiner Achtelfinalpartie gegen Nick Kyrgios nicht antreten musste.

Shapovalov verliert erneut

Neben Medvedev gelang auch Stefanos Tsitsipas der Sprung in die Runde der letzten acht. Der Grieche hatte gegen Ilya Ivashka kaum Probleme und siegte mit 6:4 und 6:4. Er bekommt es am Donnerstag mit Marcos Giron zu tun.

Der an Position drei gesetzte Denis Shapovalov musste hingegen die nächste Schlappe verdauen. Der Kanadier unterlag Benjamin Bonzi mit 4:6 und 1:6 und verlor somit bereits die sechste Begegnung in Folge.

