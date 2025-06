ATP Mallorca: Engel muss sich Tien beugen

Justin Engel ist beim ATP-Tour-250-Turnier auf Mallorca in der ersten Runde gescheitert. Die deutsche Zukunftshoffnung unterlag dem zähen US-Amerikaner Learner Tien mit 4:6 und 4:6.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 23.06.2025, 21:03 Uhr

© Mallorca Championships / Sascha Feuster Justin Engel am Montag bei den Mallorca Championships

Engel erwischte einen denkbar ungünstigen Start und musste gleich im Auftaktgame seinen Aufschlag abgeben. Der 17-Jährige ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erspielte sich gleich im Gegenzug zwei Chancen auf das sofortige Rebreak, die jedoch ungenutzt blieben. Zwei Games später hatte der Deutsche dann sogar drei fortlaufende Chancen auf das Rebreak - auch diese konnte Tien mit guten Aufschlägen parieren.

Unter den Augen von Fußball-Startrainer Jürgen Klopp steigerten sich in der Folge beide Akteure bei eigenem Service deutlich und ließen kaum mehr Punkte des Rückschlägers zu. Der 6:4-Satzgewinn für Tien war die logische Folge.

Der 17-jährige Deutsche, der mittlerweile in der Weltrangliste auf Platz 219 vorgestoßen ist, ließ immer wieder sein großes Talent aufblitzen, der US-Amerikaner erwies sich jedoch als zäher Kontrahent und produzierte sehr wenige Eigenfehler. So ging - nach ausgeglichenem Spielverlauf - auch im zweiten Satz das letztendlich vorentscheidende Break an Tien. Der 19-Jährige setzte sich mit 4:3 in Front und ließ danach bei eigenem Aufschlag nichts mehr anbrennen.

Tien wird im Achtelfinale auf den topgesetzten Ben Shelton treffen, der zum Auftakt ein Freilos hatte.

Das Duell der beiden NextGen-Stars - Learner Tien rangiert im "Race to Jeddah" derzeit auf Platz 3, Engel auf Platz 9 - war übrigens die drittjüngste Paarung bei einem ATP-Hauptfeld-Match in diesem Jahrzehnt.

Hier das Einzel-Tableau beim Turnier auf Mallorca