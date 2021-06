ATP Mallorca: Gelungene Premiere mit einem Jahr Verspätung

Eigentlich hätte die Premiere des ATP-Tour-250-Turniers auf Mallorca schon 2020 stattfinden sollen. Nach der pandemiebedingten Verschiebung um ein Jahr entfaltet sich in dieser Woche aber ein wirklich stimmiges Tennis-Event. Bei dem Novak Djokovic im Doppel schon im Endspiel steht.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 24.06.2021, 15:42 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Der neue Center Court in Santa Ponca auf Mallorca

Von Florian Heer aus Santa Ponca

Nach Marbella, Barcelona und Madrid ist die ATP-Tour bereits zum vierten Mal in dieser Saison in Spanien zu Gast. Mit einem Jahr Verspätung, bedingt durch den Ausbruch der Coronakrise, geben die Balearischen Inseln mit den Mallorca Championships ihr Comeback als Station im Wanderzirkus des Herrentennis.

Im Regelfall leben rund 10.000 Menschen in Santa Ponca im Südwesten der Insel. Im Sommer sind es einige Tausend mehr. Urlauber, Zweithausbesitzer und Saisonarbeiter kommen in den modernen Küstenort. In dieser Woche pulsiert das Leben in der Gemeinde Calvià noch ein bisschen mehr. Auf der Anlage des Mallorca Country Clubs steigt das letzte Rasen-Event, bevor es für die Stars der Szene auf das heilige Grün in Wimbledon geht.

Immer entlang der Avinguda del Golf führt der Weg hoch zum Veranstaltungsgelände, wo bereits vier Jahre lang von 2016 bis 2019 ein WTA-Turnier ausgerichtet wurde. Eingebettet von Pinienbäumen und mit Blick auf die Ausläufe des Tramuntana-Gebirgszugs herrscht eine fast idyllische Atmosphäre abseits der Ferienzentren. Ruhesuchende sind in dieser Woche hier aber fehl am Platz. 1.700 Fans dürfen jeden Tag die Matches verfolgen.

Medvedev im Viertelfinale, Thiem verletzt, Meilenstein für Lopez

Der topgesetzte Russe Daniil Medvedev führt das Feld nach einem Zweitrundenerfolg gegen den Franzosen Corentin Moutet im Viertelfinale an. Mit dem Norweger Casper Ruud trifft er quasi auf einen Lokalmatadoren, der gerne an der nur circa eine Stunde Fahrzeit entfernten Rafa Nadal Academy in Manacor trainiert.

Dominic Thiem’s Auftritt in Mallorca dauerte lediglich sieben Spiele. Beim Stand von 5-2 im ersten Satz gegen Adrian Mannarino aus Frankreich musste der Österreicher aufgrund einer Handgelenksverletzung aufgeben. In der Zwischenzeit hat sich Thiem in die Obhut des Nadal-Arztes Angel Ruiz Cotorro in Barcelona begeben. Während der weitere Saisonverlauf für die Nummer 5 der Welt ungewiss scheint, wird Mannarino in Mallorca am heutigen Donnerstag auf den spanischen Rasenplatzspezialisten Feliciano Lopez treffen. Dieser feierte am Dienstag mit einem Drei-Satz-Sieg über Karen Khachanov aus Russland seinen 500. Matcherfolg auf der Tour. Der 39-jährige aus Toledo ist der siebte Spanier, dem dieses Kunststück gelang. Lediglich Rafael Nadal (1.027 Siege), David Ferrer (734), Manuel Orantes (722), Carlos Moya (575), Fernando Verdasco (554) und Tommy Robredo (533) können noch mehr Erfolge aufweisen.

Spanier erfolgreich auf Rasen

Der Erfolgsserie des Siegers des in der vergangenen Woche ausgetragenen Turniers in Halle, Ugo Humbert, hat auf Mallorca ein unrühmliches Ende gefunden. Der Franzose musste nach einem Erstrundensieg über Miomir Kecmanovic aus Serbien vor seinem Match in der zweiten Runde gegen den US-Amerikaner Sam Querrey mit Bauchschmerzen zurückziehen. Querrey trifft nun auf den Spanier Roberto Bautista Agut, die Nummer 3 der Setzliste.

Pablo Carreno Busta eröffnete sein Heimspiel ebenso erfolgreich. Der an Nummer 4 gesetzte Spanier besiegte Jiri Vesely aus der Tschechischen Republik in zwei Sätzen. „Es war mein erstes Match auf Rasen in dieser Saison und es war ein solider Auftritt“, gab sich der Weltranglisten 19. im Anschluss an seine Partie zufrieden. Mit dem 6:4 und 6:4 gegen Jordan Thompson legte Carreno Busta gleich nach, steht schon im Halbfinale.

Djokovic glänzt im Doppel

Nennenswertes gibt es noch von der Doppelkonkurrenz. Novak Djokovic und sein Buddy Carlos Gomez-Herrera haben das Halbfinale erreicht. In ihrem erst zweiten Auftritt als Team nach Dubai vor sieben Jahren, konnte die Serbisch-spanische Kombo ihre ersten beiden Siege verzeichnen. In der ersten Runde eliminierten Djokovic und Gomez-Herrera Tomislav Brkic aus Bosnien und Herzegowina und den Serben Nikola Cacic, gefolgt von einem Drei-Satz-Sieg über die Top-gesetzten Marcel Granollers aus Spanien und Horacio Zeballos aus Argentinien.

"Wir haben viel Spaß auf dem Platz“, sagte Djokovic im Anschluss an den Erfolg im Viertelfinale am Mittwoch. „Das war ein riesiger Sieg für uns, eines der besten Doppelteams der Welt zu schlagen, nachdem wir den ersten Satz verloren hatten. Ich denke, wir haben gut gespielt, obwohl wir den ersten Satz verloren haben.“

Am Donnerstag legten Djokovic und sein Partner gleich nach. Und stehen nach dem 6:3 und 7:6 (4) gegen Oliver Marach und Aisam-Ul-Haq Qureshi schon im Endspiel.