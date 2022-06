ATP Mallorca: Haas, Lopez geigen bei Eröffnungsgala zugunsten der Ukraine-Hilfe auf

Mit einer Opening Gala wurde am Freitagabend die zweite Ausgabe der Mallorca Championships in Santa Ponça eröffnet! Rund 350 Gäste waren dem Ruf des Österreichers Edwin Weindorfer, Veranstalter des mit 951.745 Euro dotierten ATP-Rasenturniers und CEO der e|motion group, sowie Turnierdirektor Toni Nadal in den Mallorca Country Club gefolgt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.06.2022, 11:46 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Feliciano Lopez und Tommy Haas haben für die gute Sache aufgeschlagen

Eröffnet wurde der Abend durch ein attraktives Showdoppel, in dem der frühere Weltranglisten-Zweite Tommy Haas (GER) und die spanische Tennis-Legende Feliciano Lopez auf die mallorquinische Zukunftshoffnung Jaume Munar und den Österreicher Lucas Miedler trafen. Das „spielfreudige Quartett“ sparte dabei nicht mit spektakulären Ballwechseln, am Ende setzten sich die beiden Routiniers Haas und Lopez in der in einem Satz ausgetragenen Partie mit 6:3 durch. Bei der anschließenden Siegerehrung standen mit Tommy Haas (Indian Wells), Feliciano Lopez (Madrid), Toni Nadal (Mallorca) und Edwin Weindorfer (Stuttgart) nicht weniger als vier ATP-Turnierdirektoren auf dem Platz!

Showmatch und Opening Gala standen ganz im Zeichen des guten Zwecks! Die Erlöse aus dem Ticketverkauf sowie Spenden, die während des gesamten Abends gesammelt wurden, kommen der Initiative „Tennis Plays for Peace“ zugute, die von der ATP in Zusammenarbeit mit der WTA und den vier Grand-Slam-Turnieren zur Unterstützung der vom Krieg betroffenen Bevölkerung in der Ukraine ins Leben gerufen wurde. Die Spendenaktion im Rahmen der Mallorca Championships läuft noch bis zum Ende des Turniers weiter.

Zu den prominenten Gästen zählten auch der Chairman des Mallorca Country Clubs und Superfund-Eigentümer Christian Baha und seine Lebensgefährtin, die frühere Weltklasse-Leichtathletin Stephanie Graf, Manager Andreas Renschler, Society-Lady Shima Lehmann, Sandra Gago, Model und Ehefrau von Feliciano Lopez, sowie die Tourismusminister Iago Negueruela (Balearen) und Andreu Serra (Mallorca). Für die kulinarischen Köstlichkeiten bei der Opening Gala sorgte der Stuttgarter Stargastronom Michael Wilhelmer. Für heiße Musikrhythmen sorgte Chris Jagger, der jüngere Bruder von Rolling-Stone-Ikone Mick Jagger, sowie die „Discover Band“ mit Sängerin Maria Lacaria und DJ Jonitheas.