ATP Mallorca: Kyrgios zieht zurück, Carreno Busta unterliegt Nr. 303 der Welt

Beim ATP-Tour-250-Turnier auf Mallorca haben sich zwei der Mit-Favoriten verabschiedet. Nick Kyrgios wird zu seinem Match gegen Roberto Bautista Agut nicht antreten. Und Pablo Carreno Busta musste sich Antoine Bellier geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2022, 17:36 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Nick Kyrgios belässt es auf Mallorca bei einem Auftritt

Einen bemerkenswerten Auftritt von Nick Kyrgios haben die Fans bei den Mallorca Championships immer zu sehen bekommen, der Drei-Satz-Erfolg gegen Laslo Djere wird in diesem Jahr aber der letzte des Australiers in Santa Ponsa bleiben. Denn zu seinem für Mittwochabend vorgesehenen Achtelfinal-Match gegen Roberto Bautista Agut trat Kyrgios nicht mehr an.

Damit steht die Bilanz auf Rasen 2022 bei 7:2-Siegen für den Mann aus Canberra, als Ausbeute bleiben zwei Halbfinal-Teilnahmen in Stuttgart und HalleWestfalen. Und die Gewissheit, dass Nick Kyrgios auf dieser Unterlage in Wimbledon zu den unangenehmsten Gegner zählen wird.

Auf sportlichem Weg hat sich dagegen Pablo Carreno Busta verabschieden müssen. Der Spanier verlor gegen Antoine Bellier, einen Qualifikanten aus der Schweiz, mit 3:6 und 4:6.

